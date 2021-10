Les chaînes françaises fêtent le 30e anniversaire de "Retour vers le futur"

Apparu en 1985, "Retour vers le futur" racontait les aventures de Marty McFly, un jeune lycéen, qui voyageait dans le temps grâce à l'invention de son ami le docteur Emmett Brown, un savant fou.

Le premier épisode, diffusé sur TMC le jeudi 15 octobre à 20h55, propulsait Marty à bord de sa DeLorean en 1955, à l'époque où ses parents sont encore étudiants. Plus gros succès de l'année 85, ce premier volet permet de se familiariser avec Marty McFly et sa famille, Doc et bien d'autres habitants de Hill Valley.

Mais c'est le deuxième film qui attire toute l'attention pour ce trentième anniversaire. Car après avoir remonté le temps, les deux amis voyageront dans le futur. Et c'est l'année 2015, le 21 octobre plus précisément, qui a été choisie par Zemeckis et son scénariste Bob Gale.

Différences entre le 2015 de Zemeckis et notre véritable présent

En 1989, date de sortie de "Retour vers le futur II", Marty et Doc découvraient notre présent. Robert Zemeckis présentait un futur très avancé technologiquement où des chaussures se lacent seules, des skateboards peuvent voler et la domotique a envahi les foyers. Les différences entre les fantasmes de l'époque et la réalité de 2015 seront étudiées sur D8 et Arte à travers plusieurs documentaires.

La chaîne de Canal+ reviendra sur les pizzas déshydratées, le Hoverboard, les baskets autolaçantes et les autres inventions imaginées par le film dans "Retour vers le présent" (mercredi 21 octobre à 20h55), un documentaire de Gilles Ganzmann dans lequel interviendront Robert Zemeckis, le scénariste Bob Gale, les acteurs Michael J. Fox et Christopher Lloyd, mais également des personnalités françaises comme Igor et Grichka Bogdanov, Thierry Marx, Manu Payet et Pierre Ménès.

Arte surfera également sur ce thème avec "Le Futur est de retour", une websérie documentaire disponible dès le 21 octobre sur Arte.tv/futurderetour. Les sept épisodes prévus reviendront sur des objets cultes de la saga, dont la Dolorean, les baskets, le hoverboard, la mode vestimentaire imaginée pour 2015 ou les prédictions technologiques du deuxième volet.