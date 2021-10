Recette : soupe yin et yang  de betteraves et de carottes

Pour 2 personnes

Préparation : 15 mn

Cuisson : 15 mn



Ingrédients

200 g de carottes

1/2 litre de lait demi-écrémé

1 betterave cuite

Quelques brins de ciboulette

2 pincées de noix de muscade râpée

Sel et poivre



Lavez et épluchez les carottes, puis coupez-les en rondelles et faites-les cuire dans de l'eau bouillante salée pendant 10 minutes. Égouttez-les et passez-les au mixeur avec 1/4 de litre de lait, la noix de muscade, le sel et le poivre. Réservez au frais.

Épluchez et tranchez la betterave, puis mixez-la avec 1/4 de litre de lait. Salez et poivrez.

Lavez et séchez les brins de ciboulette.

Présentez ces deux soupes ensemble en les versant délicatement dans des bols, sans les mélanger, et en essayant de dessiner un S comme sur notre photo.

Décorez au dernier moment de ciboulette ciselée.

Service :

Ces soupes se servent froides, mais vous pouvez également les faire tiédir quelques secondes à feu doux si vous préférez.