Jérusalem (AFP). Vives tensions après de nouvelles attaques à l'arme blanche contre des Israéliens

Trois nouvelles attaques à l'arme blanche contre des Israéliens ont eu lieu jeudi créant un climat de grande nervosité en Israël et dans les territoires occupés où des heurts ont opposé jeunes Palestiniens aux forces israéliennes. Six personnes ont été blessées à Jérusalem, Tel-Aviv et près d'une colonie de Cisjordanie occupée dans trois attaques à l'arme blanche, ont indiqué la police et l'armée israéliennes. L'un des agresseurs a été abattu, un autre arrêté tandis que le troisième est encore en fuite. Depuis le 3 octobre, huit attaques de ce genre, principalement de la part de jeunes Palestiniens isolés semblant agir sans coordination pour protester contre l'occupation, ont fait deux morts et douze blessés israéliens ou juifs. Quatre des auteurs présumés ont été tués. Jeudi, à Tel-Aviv, un homme décrit par la police comme un Arabe (ce qui peut signifier qu'il est Palestinien ou Arabe israélien) a blessé quatre personnes dont une jeune soldate israélienne, avec un tournevis, a relaté la police. L'homme a été pourchassé et abattu par un soldat. Dans un autre incident, un Palestinien a poignardé et grièvement blessé un civil israélien près de la colonie de Kiryat Arba, à l'est d'Hébron, en Cisjordanie, dans un secteur de tensions permanentes entre Palestiniens et colons, a dit l'armée israélienne. L'armée recherche l'agresseur qui a pris la fuite. Plus tôt dans la journée, Soubhi Abou Khalifa, un Palestinien de 19 ans du camp de réfugiés de Chouafat à Jérusalem-Est a gravement blessé au cou un juif orthodoxe israélien à Jérusalem et a été arrêté, a dit la police. Un Palestinien a en outre été tué par les forces de sécurité israéliennes lors de heurts dans le camp de réfugiés de Chouafat. Les forces israéliennes étaient venues dans le camp pour se rendre à la maison de Soubhi Abou Khalifa. - 'Jour de terreur' - Mercredi, qualifié de "jour de terreur" par le quotidien Yedioth Ahronoth, trois attaques avaient déjà eu lieu, poussant le Premier ministre Benjamin Netanyahu à recommander un "état d'alerte maximale". Beaucoup d'Israéliens recommencent à regarder davantage par-dessus leur épaule. Un appel signalant à la police un homme suspect tenant un objet ressemblant à un couteau dans la principale rue commerçante de Jérusalem-Ouest a déclenché jeudi un mouvement de foule et une forte mobilisation policière. Israël a commencé à installer des détecteurs de métaux dans la Vieille ville de Jérusalem, haut lieu religieux et touristique. Habituellement grouillante, la Vieille ville située à Jérusalem-Est, partie palestinienne de Jérusalem annexée et occupée par Israël, n'était arpentée jeudi que par des centaines de policiers ainsi que par des touristes et pèlerins. Les violences qui secouent Jérusalem et la Cisjordanie suscitent depuis une semaine des comparaisons avec les Intifadas de 1987 et 2000. Les Palestiniens, souvent des jeunes, laissent exploser leur colère contre des décennies d'occupation et d'attente de leur Etat. L'esplanade des Mosquées à Jérusalem sert de cri de ralliement. Depuis le 1er octobre, les violences ont tué quatre Israéliens et sept Palestiniens dont quatre assaillants présumés. Les confrontations entre lanceurs de pierres palestiniens et soldats ou policiers israéliens en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est se multiplient ainsi que les représailles mutuelles entre Palestiniens et colons en Cisjordanie.

