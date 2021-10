A Rouen, Method Graphic s'attaque au street art médiéval (vidéo et photos)

Il veut faire de Rouen "la première ville de street art médiéval au monde". Méthod Graphic a de l'ambition. Et de la suite dans les idées. Sur les murs de l'archevêché, côté rue Saint-Romain, il a déjà utilisé la poussière des murs pour en faire ressortir le visage de Jeanne d'Arc, héroïne locale. Depuis, les groupes de touristes s'accumulent devant l'oeuvre et le diocèse l'a même remercié.

Si l'artiste vit aujourd'hui entre la région parisienne et Rouen, il garde la Normandie en tête. Preuve en est le blason normand et ses deux léopards, représenté non loin du visage de Jeanne d'Arc. Et pour compléter son oeuvre, à l'aide d'une sableuse, il vient d'attaquer un nouveau blason : "C'est un blason hiéraldique, avec la couronne, le glaive et les fleurs de lys. C'est le blason de Jeanne d'Arc." L'oeuvre, en cours d'achèvement, devrait dans les prochains jours embellir les murs de l'archevêché.

Method Graphic ne compte pas s'arrêter là. Il a prévu de représenter prochainement le blason de l'agneau pascal.