Washington (AFP). Moteurs truqués: Volkswagen va s'excuser devant le Congrès américain

Le patron de Volkswagen USA, Michael Horn, doit s'excuser jeudi devant le Congrès américain pour le scandale des moteurs truqués, lors d'un discours dans lequel il dit avoir été informé, au printemps 2014, d'une possible "non conformité des émissions" des véhicules. "Au printemps de 2014 () on m'a dit qu'il y avait une non-conformité des émissions qui pouvait être corrigée. Je suis informé que les régulations de l'EPA (agence de protection de l'environnement) comprennent plusieurs sanctions pour non respect des normes d'émission et que les agences peuvent effectuer des tests qui peuvent détecter des +logiciels truqueurs+ par le biais de tests ou d'analyses", doit indiquer M. Horn, selon son discours transmis mercredi par l'entreprise à la presse. Alors que se pose la question de savoir à quel moment les dirigeants de Volkswagen ont eu connaissance de la tromperie, M. Horn dit avoir été informé "plus tard en 2014, que les équipes techniques disposaient d'un plan spécifique de remèdes pour rendre les véhicules conformes et qu'elles étaient en discussions avec les agences (compétentes) sur cette procédure". "Je voudrais présenter des excuses sincères de Volkswagen pour avoir utilisé un logiciel qui a servi à truquer le régime des tests" des normes antipollution, doit aussi déclarer le dirigeant, qui sera auditionné par une commission parlementaire. "A Volkswagen, nous endossons l'entière responsabilité de nos actions", dit-il encore, assurant que le constructeur allemand s'engage à réparer les dégâts, en trouvant au plus vite un remède. Volkswagen a aussi présenté jeudi des excuses publiques à sa clientèle sud-coréenne. "Je présente mes sincères excuses pour avoir trahi la confiance des clients", écrit dans un communiqué le président de Volkswagen Corée Thomas Kuehl. La remise aux normes des voitures de Volkswagen équipées d'un moteur truqué prendra des mois, a reconnu mercredi le nouveau patron du groupe. Matthias Müller, qui a pris la tête de Volkswagen il y a dix jours, a accordé sa première interview à la presse le jour où le groupe rendait sa copie aux autorités allemandes sur l'organisation d'un gigantesque rappel. Dans la soirée, le ministre allemand des Transports Alexander Dobrindt a annoncé avoir reçu ce courrier de Volkswagen, transmis pour examen à l'Autorité fédérale des transports (KBA), qui donnera ou non son feu vert "dans les prochains jours". Onze millions de véhicules fabriqués par Volkswagen dans le monde sont équipés d'un logiciel capable de fausser les résultats de tests antipollution, dont 2,8 millions en Allemagne. "Si tout se passe comme prévu, nous pourrons commencer le rappel en janvier, et d'ici fin 2016 tout devrait être remis en ordre", a dit le patron au quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). "Manifestement Volkswagen n'est actuellement pas en mesure d'assurer techniquement que des millions de voitures respectent les normes antipollution", a réagi l'ONG Greenpeace, se demandant "comment la population allait être protégée d'émissions excessives d'oxydes d'azote" ces prochains mois. - Facture en dizaines de milliards - Volkswagen prendra les coûts du rappel en charge, des milliards d'euros. S'y ajouteront les amendes dans différents pays, les indemnités réclamées par les actionnaires qui s'estiment floués après la débandade du titre en Bourse (-40% en deux semaines), et par les clients. Mercredi a été déposée en Allemagne la première plainte d'une cliente. Sans compter le dommage commercial, alors que la réputation de l'entreprise, récemment couronnée numéro un mondial, a pris un sacré coup. "Nous ne voyons pas d'écroulement" des ventes pour le moment, a rassuré M. Müller. Le montant total de la facture est encore flou - les prévisions des analystes financiers s'échelonnent de 25 à 60 milliards d'euros -, mais le patron a prévenu les quelque 600.000 salariés: il va falloir se serrer la ceinture, notamment sur les investissements. L'engagement dans le sport - Volkswagen sponsorise le club de foot de première division VfL Wolfsburg - sera réexaminé aussi. "D'après ce que je sais, seuls quelques salariés étaient impliqués", a également déclaré M. Müller, "quelques développeurs". "Quatre personnes, dont trois directeurs responsables à différentes époques du développement des moteurs" ont été suspendues. La presse allemande a identifié le chef du développement de la filiale Audi, Ulrich Hackenberg, et son homologue chez Porsche, Wolfgang Hatz. Volkswagen n'a pas confirmé. "Je ne crois pas" que la direction autour de Martin Winterkorn, son prédécesseur qui a rendu son tablier quelques jours après l'éclatement de l'affaire, ait été au courant, a dit M. Müller. Signe que les membres du conseil de surveillance ne croient pas en une implication de la garde rapprochée de l'ex-patron, ils ont fait rentrer mercredi dans l'organe de contrôle l'ex-directeur financier Hans Dieter Pötsch, censé à terme en prendre la tête.

