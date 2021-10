Paris (AFP). Fashion week: les héroïnes futuristes de Louis Vuitton, les geishas kitsch de Miu Miu

La femme Louis Vuitton de l'été prochain est mi-combattante bionique, mi-ballerine punk, avec des vêtements qui mêlent protection et broderies: Nicolas Ghesquière a présenté une collection aux accents futuristes mercredi, au dernier jour de la Fashion week parisienne. A côté du bâtiment de la Fondation Louis Vuitton, la salle qui accueille le défilé est tapissée d'écrans. La vidéo d'un homme dans un intérieur se strie peu à peu de rayons lumineux pour basculer dans un monde numérique. Puis s'enchaînent des images de carreaux de couleurs vives, un inquiétant ?il de chouette, des nuages filant dans le ciel. Le premier mannequin a l'apparence d'une héroïne de manga, avec ses cheveux et sa veste roses, et ses sandales noires aux semelles épaisses. Aux mains, elle porte des protections en cuir, évoquant celles d'un boxeur. Les ceintures, les sangles, les zips parsèment la collection, sur des combinaisons fluides ou des robes longues brodées de petites pièces en métal argenté. L'oreille est parfois couverte de maquillage argenté, pour donner une touche bionique. Les faux cils prolongent le regard. Les silhouettes ont un côté androgyne, avec des gilets d'homme, des pantalons ou bermudas fluides de plusieurs couleurs, aux coutures et fermetures éclair apparentes. Des jupes blanches à bouillons se portent avec un débardeur en filet noir à franges, un chemisier blanc à volants, un gilet sans manche en cuir, un blouson en cuir, des bottines pointues. Catherine Deneuve, présente au premier rang à côté du réalisateur Xavier Dolan, a salué le travail du directeur artistique, Nicolas Ghesquière: "Il est tellement dans la recherche de matières et de formes, il est très futuriste et incroyablement talentueux dans cette démarche", a-t-elle déclaré à l'AFP. "Il y a des choses superbes, j'adore les robes bouillonnées, et puis toutes les jupes brodées, qui bougent." - Les geishas kitsch et rétro de Miu Miu - Chemisiers vichy rouge ou bleu ciel sous des déshabillés transparents marqués à la taille, longs manteaux rétro sur des bottines de french cancan: Miu Miu, seconde griffe de Prada, plus jeune et délurée que son aînée, invente des geishas kitsch et rétro, un brin polissonnes, pour le printemps et l'été prochain. Dans le cadre du Conseil économique, social et environnemental, une quarantaine de mannequins ont présenté une collection marquée aussi par des associations faussement désordonnées d'imprimés géométriques. Sous de vaporeux trois-quarts de tulle de soie, la femme Miu Miu de l'été prochain se promène en culotte, protégée des éventuels frimas par une simple veste. Les moins audacieuses opteront pour de très sages jupes longues et étroites, à la taille haute rappelant la mode des années 50. L'allure rétro est renforcée par des étoles de fourrure colorée portée en diagonale sur le buste. Le blouson Perfecto, lui, est revisité avec des pans de col surdimensionnés. Autre variante: des robes résolument kitsch, légèrement bouffantes et imprimées d'objets usuels rappelant l'oeuvre de l'artiste italien Piero Fornasetti. Accessoire Miu Miu de la saison: une queue de renard accrochée en breloque à la ceinture, en signe de ralliement.

