Un appel à tous les motards de Normandie et d'ailleurs

C'est lorsqu'il a repris la pizzéria d'Almenèches, près du Haras du Pin, que Kevin Labbé a découvert cette histoire de Louis-Guillaume Perreaux, né dans ce village de 660 habitants : cela fera 200 ans, en février prochain.

Son fameux vélocipède à moteur, également appelé "vélo à grande vitesse" roulait à l'époque à la fulgurante vitesse de ... 35km/h!

Perreaux avait aussi à son actif: l'invention du cadenas de sureté, de la vanne à coulisse, ou encore de la pompe à pistons. Ce Géo Trouvetout était tellement impliqué dans ses recherches, qu'il en a oublié de fonder une famille; il n'a donc aujourd'hui aucun descendant. En revanche, la maison où il habitait, existe toujours, dans le bourg d'Almenèches.

Une sosucription pour une sculpture

Pour commémorer le bicentenaire de sa naissance, et pourquoi pas en faire un lieu de ralliement pour tous les motards, Kevin Labbé a décidé de lancer une souscription, pour ériger une sculpture devant la mairie d'Almenèches : en métal et en bronze, elle représentera "grandeur nature" la première moto créée par Louis-Guillaume Perreaux, dont les plans et des gravures, existent.

Le projet du sculpteur Frédéric Novili a été retenu pour cette sculpture. Il faut 5000 euros pour la financer. Ce mercredi soir 7 octobre, la souscription a déjà recueilli plus de 2800 euros.

Déjà dans le passé, une plaque avait été érigée pour rendre hommage à l'inventeur, à l'entrée du lotissement d'Almenèches qui porte son nom.

La souscription est ouverte à tous, à partir de 5 euros, avant le 20 octobre. Site participatif: www.ulule.com/inventeur-de-la-moto/

L'inauguration de la sculpture est prévue, au début du printemps prochain.