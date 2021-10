Un Cherbourgeois crée mur d'images pour défier la mémoire des seniors

"L'idée est d'éditer un pêle-mêle de clichés sur une grande toile pour activer les souvenirs de la personne âgée qui la regarde", explique François Bonnard, fondateur de l'entreprise. "Chacun y place les photos qu'ils souhaitent."

Créer des ponts entre les souvenirs

L'application, qui permet de lier une légende à une photo lorsqu'une tablette numérique vient à se superposer, est en plein développement. Des phases de test dans des Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui peuvent se porter candidates pour les accueillir, suivront jusqu'à la fin de l'année 2016 pour une commercialisation en 2017.

"Par exemple, il est possible d'interroger la personne sur le lieu où la photo a été prise pour faire travailler sa mémoire, et une carte ciblant ce lieu apparaît alors". Il en va de même pour une musique associable à une photo ou aux noms des personnes présentes dessus. Le pêle-mêle sous le nom de Visio Sésame est d'ores et déjà accessible au grand public et aux seniors qui veulent créer des ponts entre leurs souvenirs tout en s'amusant.