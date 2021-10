Bonne table à Caen : Le Bernières

Tout finit par s'expliquer. Encore faut-il le savoir ou avoir eu l'occasion d'échanger avec les patrons de la maison. Parmi les propositions à la carte, Le Bernières explore une cuisine venue d'outre-Atlantique. Et pour cause, Alexandra Hohenlohe, née au Texas, administre cette adresse depuis six ans avec son compagnon.

Saveurs américaines

Dès les "Grignotages", le ton est donné avec des chips tortilla et leur sauce maison, les quesadillas au fromage et champignons, ou l'assiette de tapas avec la sauce blanche maison. Et comme aux "States", le format XXL est ici de rigueur dans les assiettes. Résultat probable : les petits appétits pourront se contenter d'une entrée pour combler leur faim sur l'heure du déjeuner.

Il serait dommage d'être rassasié rapidement. Au menu du jour, un plat savoureux à 8,50 € se distingue régulièrement. Lors de notre passage, la maison s'est fendue d'un chili con carne. L'affaire est d'autant plus intéressante que depuis quelques mois, le Bernières mise sur des produits frais et locaux. Les différentes salades proposées s'en ressentent. Les plats de bœuf tiennent aussi le haut de l'affiche. Quant aux burger végétarien et au burger maison avec sa sauce blanche, made at home, permettent de prolonger l'idylle américaine.

Pratique. 52 Rue de Bernières à Caen. Tél. 02 50 50 08 92