Caen : crise de rage chez l’ex-belle-soeur

Le prévenu, R. L, est un chauffeur routier de 34 ans, au service de la même entreprise depuis quatorze ans. Sa femme, avec qui il a des enfants, a décidé il y a quelque temps d’aller vivre chez sa soeur pour prendre de la distance. Samedi 2 avril, alors qu’il sort de son travail trop tard pour prendre ses enfants en droit de visite et d’hébergement, l’homme tient tout de même à leur parler par téléphone. Au milieu de la conversation, son ex-belle-soeur prend le combiné et il s’en suit une dispute. Littéralement fou de rage, l’homme se précipite chez elle et menace de mort l’ensemble des témoins. Le prévenu est persuadé que si sa femme a décidé de partir aussi brusquement, en le privant de ses enfants, c’est à cause d’un autre. Il brise alors un téléphone et va jusqu’à la poursuivre en voiture sur le parking de la gendarmerie où il la menace de rétorsion si elle porte plainte. C’est à ce moment précis que le prévenu est interpellé.

La crainte d’une escalade de violences

Lors du procès, le Procureur indique sa crainte d’une escalade de violences. Crainte fondée sur la découverte d’une carabine 22 long rifle et de couteaux au domicile du prévenu.

Il requiert une peine de deux ans d’emprisonnement, dont douze mois avec sursis, une interdiction de détenir une arme et un maintien en détention.



L’avocate du prévenu, Me Brigitte Jusseaume, insiste sur la non dangerosité de son client qui n’a blessé personne. Par ailleurs, elle indique que la mère ne travaillant pas, il apparaît indispensable que cet homme conserve son travail afin de l’aider à élever leurs enfants. Elle est écoutée puisque le prévenu n’a été condamné “qu’à” dix mois de prison ferme. Les armes ont été confisquées et il devra payer trois contraventions à 100 ¤ et une à 150 ¤.