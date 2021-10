Fête de l'Energie en Normandie: visitez des maisons témoins

Dans ce cadre, l'ADEME et la Métropole organisent des visites de logements témoins où des travaux de rénovation énergétique ont été réalisés. Dix propriétaires de la région ouvrent leurs portes. Maison normande, maison des années 60, des années 70 ou des années 80, différents cas sont proposés pour convaincre.

25 % d'aides

Bruno Lavergne habite une maison datant de 1900 à Rouen. Il s'est lancé il y a deux ans dans des travaux énergétiques. Coût de l'opération : 42 500€. Son père, Philippe, détaille : "Nous avons remplacé les fenêtres, installé une chaudière à condensation fonctionnant au gaz de ville et isolé les murs extérieurs et la toiture."

Il est aujourd'hui possible d'obtenir des aides à hauteur de 25 % de l'investissement total. Cyrille Moreau, vice-président de la Métropole en charge de l'énergie, assure quant à lui que "le temps nécessaire pour amortir le coût des travaux est de neuf ans au mieux, entre 15 et 20 ans au pire." Mieux : la maison datant de 1900 est devenue plus performante… que celles construites en 2005 !

Pratique. Inscriptions aux visites sur www.haute-normandie.infoenergie.org