Assistez aux rencontres « Créer, démarrer, reprendre, céder une entreprise en Normandie »

A travers ces salons, les CCI de Normandie souhaitent promouvoir et encourager l’esprit d’entreprendre, favoriser les rencontres entre professionnels et porteurs de projets ou jeunes chefs d’entreprise, accompagner et conseiller les jeunes chefs d’entreprise dans leur développement et fédérer les acteurs locaux et valoriser leur offre de prestations.

En Basse-Normandie, la création d'entreprise est en chute au 1er trimestre 2015, comme l'explique Marc Aguirregabiria, président de la CCI Flers - Argentan



Sur ces salons tous les acteurs de la création et de l'aide à l'entreprise sont réunis, au sien d'un même lieu.



Le Salon de la création et de la reprise d'entreprise de la CCI Flers-Argentan c'est mardi 13 octobre de 13h à 18h, dans les locaux de la CCI de Flers, route de Granville et découvrez le programme complet dans notre fichier

[pdf1].

