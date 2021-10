Maître Fendard : Fred Tousch à la barre !

Quel est le parcours de Maître Fendard ?

« Ce spectacle est né de la complicité qui nous lie, François Rollin et moi. En 2013 nous avons imaginé ce héros des cours de justice, un personnage décalé accompagné par son greffier Menardeau, une sorte de Sancho Panza. Depuis sa création, le spectacle connaît un succès fou. Cet été le spectacle était en tournée dans toute la France et même en Réunion soit plus d’une soixantaine de représentation y compris dans de grands festivals tels que Libourne ou Epinal. »

On vous a retrouvé à l’écran dans le rôle du prof de physique pour Profs 2, est-ce une aventure que vous allez poursuivre ?

« Je reviens d’un tournage en Amazonie pour une comédie qui sortira dans un an : La Loi de la jungle de Antonin Peretjatko. Elle évoque le parcours d’un employé du ministère qui crée une station de ski en Guyane. Au côté de Pascal Légitimus et de Mathieu Amalric j’incarne un huissier de justice. Profs a été ma première véritable aventure au cinéma. PEF –le réalisateur- m’avait vu en spectacle avec Edouard Baer et m’a fait confiance, il me compare souvent à un Monty Python. J’aime le ciné, c’est une nouvelle manière de travailler, de voir le métier. Finalement c’est assez reposant de se mettre au service d’un réalisateur. Cette année j’ai parcouru 150 000 km soit 1/3 pour le cinéma, 2/3 pour le théâtre ! »

Le public rouennais apprécie vos animations des rendez-vous de la cervelle, à quand la reprise ?

« En janvier, les Rendez-vous de la cervelle reprennent. Ils sont organisés par Fabienne Quéméneur de la Cie rouennaise. Le nom du titre, maître Fendard est aussi une des productions de cette Cie. Ces rencontres philosophico-rigolotes se basent sur l’improvisation. Les intervenants sont sérieux mais je détourne leur propos pour des réflexions décalées et absurdes et contrairement à ce que l’on prétend le public rouennais est un public facile ! »

Pratique. Jeudi 15 octobre à 20h30. Espace Culturel Beaumarchais à Maromme. Tarifs 16,8€ www.fnacspectacles.com