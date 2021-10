L'artiste rouennais Iliaz fait appel à ses fans

Si le premier EP d’Iliza sorti en 2011 avait été autoproduit, le chanteur, qui a le goût de l’écriture et des mélodies qui sonnent, souhaite donner le jour à un nouvel EP de 4 ou 5 titres avec le soutien de ses fans via un site de crowdfunding ; une initiative enthousiasmante pour l’artiste : « En participant à la production d’un nouveau disque, le public est ainsi véritablement acteur de mon parcours artistique ».

Un EP pensé pour la scène

Le jeune chanteur de 32 ans qui évolue dans un univers rock aime aussi décliner ses créations en version acoustique et envoie ainsi valser les frontières des genres : « Mais l’EP à venir sera résolument énergique, clairement pensé pour la scène », annonce t-il. Ses textes ciselés chantés en français jouent avec les sentiments : il y parle de ces accidents de parcours qui nous fragilisent et paradoxalement nous rendent plus fort mais il parle aussi de tendresse ou de faits d’actualité. Iliaz, qui aime jouer avec les mots, se sépare rarement de son carnet dans lequel il transcrit ses émotions et ses réflexions et ce sont toujours ses textes qui lui inspirent les mélodies : des morceaux qui germent ensuite grâce à la complicité qui le lie à ses musiciens.

2500 € à récolter

Pour mener à bien son projet Iliaz devra recueillir en un mois 2500 euros sur le site de crowdfunding Kisskissbankbank : « Il faut obligatoirement atteindre cette somme pour qu’elle me soit reversée. Cela me permettrait d’optimiser cette production, d’enregistrer dans de bonnes conditions et de livrer un EP de qualité ». Pour participer, c’est simple : il suffit de s’inscrire sur le site. Les donateurs recevront des contreparties à hauteur de leur participation telles que l’envoi de l’EP en avant-première mais ils peuvent aussi avoir la chance d’assister à un concert privé. La campagne participative commence le 8 octobre, il restera alors un mois à ses fans pour permettre à Iliaz de donner le jour à un nouvel EP.

Pratique. Retrouvez ILIAZ sur facebook https://fr-fr.facebook.com/iliazmusic et participez à cette campagne de financement participatif sur kisskissbankbank dès le 8 octobre.