Dubaï (AFP). Yémen: le groupe EI revendique les attaques d'Aden

Le groupe jihadiste Etat islamique (EI) a revendiqué mardi les attaques à Aden, dans le sud du Yémen, contre un hôtel où siège le gouvernement et des sites militaires des forces saoudiennes et émiraties, membres de la coalition arabe opérant dans ce pays. Cette revendication, mise en ligne dans un communiqué de l'EI et qui parle d'attentats suicide, contredit la version donnée par des responsables yéménites et la coalition arabe qui avaient évoqué des attaques à la roquette contre les mêmes cibles ayant fait au moins 15 morts. Dans son communiqué, l'EI évoque "quatre attentats suicide", dont deux ont pris pour cible l'hôtel Qasr où siège le gouvernement de Khaled Bahah, alors que deux autres kamikazes ont attaqué tour à tour, au volant d'un blindé chacun, le QG des forces saoudiennes et émiraties et celui de "l'administration militaire des Emirats". Le groupe affirme avoir tué "des dizaines" de personnes parmi les militaires de l'Arabie saoudite et des Emirats, les deux principaux piliers de la coalition arabe, intervenue fin mars au Yémen. Il met en ligne des photos des quatre kamikazes, auteurs des attentats, et une image d'un hôtel en feu. Le Premier ministre Khaled Bahah ainsi que des membres de son gouvernement sont sortis indemnes de l'attaque contre l'hôtel Qasr, touché tôt le matin par "deux roquettes", avaient affirmé des responsables yéménites. Simultanément, deux autres sites, tenus par la coalition arabo-sunnite dominée par les Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite, ont été la cible de deux autres roquettes, avaient ajouté ces responsables. Dans un communiqué publié à son siège à Ryad, le commandement de la coalition a parlé aussi d'attaques "à la roquette Katioucha".

