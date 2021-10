Innovation HorseCom, la musique au service du bien-être du cheval

Qui sont les porteurs du projet ?

Hugo Kajdas est ingénieur de formation. Originaire de Montpellier, il s'est installé en Normandie, terre du cheval, pour développer son projet HorseCom. Le jeune homme est aussi passionné de musiques électroniques.

En quoi consiste votre projet ? En quoi est-il innovant ?

« HorseCom est casque audio pour chevaux et cavaliers. Il fonctionne grâce à la technologie Bluetooth et permet de diffuser de la musique à l'animal, ce qui améliore significativement son bien-être. Et réduit les comportements de stress dans les situations anxiogènes. Le cavalier peut écouter simultanément la même musique, parler directement dans les oreilles du cheval, tout comme le coach. Le dispositif permet aussi de répondre au téléphone à cheval, sans avoir à lâcher les rênes. C'est une première, d'où l'innovation. »

Comment vous est venue cette idée ?

« Ma sœur, passionnée d'équitation et de saut d'obstacles, avait fait l'acquisition du jeune jument. Mais ça ne se passait pas très bien. L'animal était assez sensible et ma sœur était frustrée après chaque séance. Cela l'a rendait triste. Alors j'ai décidé de l'aider. Et c'est en lisant les résultats d'une étude scientifique, qui disait que la musique avait un effet sur le bien-être des chevaux, que j'ai eu l'idée de créer ce casque audio. J'ai fait un prototype. Nous l'avons testé sur la jument de ma sœur. Cela a eu des conséquences positives immédiatement. »

Pourquoi pensez-vous remporter le concours « Y'a d'l'idée en Normandie ! » ?

« Parce-que nous développons une vraie innovation, qui dispose d'un brevet international. Et puis parce-que notre secteur d'activités est fortement stratégique pour la Normandie et plus largement pour la France ».