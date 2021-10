Miss Normandie 2015 : découvrez les dix-huit prétendantes à la couronne

Elles ont entre 17 et 23 ans, sont originaires des cinq départements normands et mesurent entre 1,70m et 1,83m. Mardi 13 octobre, dix-huit jeunes femmes concourent au titre de Miss Normandie 2015 depuis Mortagne-au-Perche, dans l'Orne.

Pour l'occasion, Camille Cerf, Miss France 2015, est présente. A ses côtés, la lauréate s’envolera pour Tahïti pour quelques jours avec les 30 autres Miss avant de commencer les répétitions pour l’élection Miss France 2016 qui se déroule cette année à Lille.

Pratique. Election mardi 13 octobre à 20h45 au Carré du Perche à Mortagne-au-Perche. Tarif : 25€. Billetterie à l’office de tourisme de Mortagne-au-Perche.