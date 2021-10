En selle pour un tour du monde à vélo !

C'est l'histoire de trois copains d'école. Guillaume, Quentin et Sébastien, tous trois anciens de l'institution Saint-Joseph et du Lycée Jeanne d'Arc, tous trois supporters inconditionnels de Malherbe et amoureux fous de ... bicyclette.

Leur projet : découvrir le monde à la force du mollet.

Leur parcours empruntera les routes et les chemins d'une vingtaine de pays. Départ prévu en septembre prochain et retour à la maison programmé pour octobre 2012.

D'où vient cette idée ? Quentin Bertin, Guillaume Gebenholtz et Sébastien Alleaume ont l'âme de baroudeurs . “ Au delà du défi sportif que cela représente, cette aventure est aussi prétexte à découvrir les jeunes de notre âge à travers le monde.” L'aventure est aussi écologique : “Découvrir la terre sans l'abîmer”.



Ils en connaissent un rayon !



Pour boucler « la très grande boucle », joli nom donné à leur périple, les trois aventuriers ont peaufiné leur budget estimé à 45.000 euros. Objectif : réunir des partenaires, entreprises ou particuliers, invités à leur “acheter” des kilomètres.

Le trio a aussi bouclé un partenariat avec l'Institution Saint-Joseph. Les collégiens caennais vont suivre leur aventure, au jour le jour.

Guillaume, Quentin et Sébastien en connaissent un rayon, question vélo. Tous trois ont déjà avalé pas mal de kilomètres ensemble, les mains sur le guidon, un aller-retour Caen-Sarajevo ou un Tour d' Ecosse, notamment.

Les voyages forment la jeunesse ? Un kilomètre à faire, ça roule, ça roule...



Alain Fergent





Une aventure en partenariat avec Tendance Ouest. Chaque semaine, à partir du mois de septembre 2011, retrouvez la chronique hebdomadaire des trois copains sur Tendance Ouest Radio et un dossier spécial sur tendanceouest.com.