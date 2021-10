Ouibus arrive en Normandie et casse les prix jusqu'à Paris

À partir du 16 novembre prochain, la compagnie Ouibus, filiale du groupe SNCF, proposera des trajets Caen-Paris (la Défense) à partir de 9 € et au rythme de trois allers-retours quotidiens. Temps de trajet : 2h50. La compagnie se targue de proposer à bord un wifi gratuit et des prises électriques. En Normandie, les villes du Havre et de Rouen sont, elles, déjà connectées à Paris, via Ouibus, depuis aujourd'hui, lundi 5 octobre.