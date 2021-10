Stockholm (AFP). Le Nobel de médecine à la lutte contre les maladies parasitaires

Le prix Nobel de médecine a été attribué conjointement lundi à William Campbell, né en Irlande, au Japonais Satoshi ?mura et à la Chinoise Youyou Tu, découvreurs de traitements contre les infections parasitaires et le paludisme. William Campbell et Satoshi Omura sont récompensés ensemble pour "leurs travaux sur un nouveau traitement contre les infections causées par des vers" tandis que Youyou Tu est primée pour "ses découvertes concernant une nouvelle thérapie contre le paludisme", a indiqué le jury Nobel. "Les maladies provoquées par les parasites sont un fléau pour l'humanité depuis des millénaires et constituent un problème de santé mondial considérable", a-t-il précisé. Selon lui, "les maladies parasitaires touchent particulièrement les populations les plus pauvres du monde et représentent un obstacle immense à l'amélioration de la santé et du bien-être humains". "Les lauréats du prix Nobel cette année ont développé des thérapies qui ont révolutionné le traitement de certaines des maladies parasitaires les plus dévastatrices", a souligné le comité Nobel de l'Institut Karolinska. William C. Campbell, qui a également travaillé pour des laboratoires pharmaceutiques privés, et Satoshi Omura ont découvert un nouveau médicament, l'avermectine, "dont les dérivés ont radicalement diminué la prévalence de la cécité des rivières et la filariose lymphatique, tout en montrant de l'efficacité contre un nombre de plus en plus grand d'autres maladies parasitaires". Tu Youyou, 84 ans, qui était depuis longtemps pressentie pour recevoir le prix, a découvert un traitement particulièrement efficace contre le paludisme grâce à un extrait de la plante armoise annuelle (Artemisia annua). Mme Tu avait commencé ses recherches en combinant les textes médicaux anciens chinois et les remèdes populaires, collectant deux milliers de "remèdes" potentiels à partir desquels son équipe a fabriqué 380 extraits de plante. Un de ces extraits provenant de la plante absinthe (Artemisia absinthium) s'est montré prometteur chez des souris. S'inspirant d'un document ancien, le Dr Tu a modifié le processus d'extraction de cette substance pour la rendre plus efficace avant d'isoler, au début des années 70, l'ingrédient actif de l'absinthe à savoir l'artémisinine. L'artémisinine est le traitement le plus efficace et sûr contre le paludisme, maladie qui touche près de 200 millions de personnes par an, et en tue plus de 500.000, principalement des enfants africains. Le Nobel est assorti d'une récompense de huit millions de couronnes suédoises (environ 855.000 euros), divisée entre MM. Campbell et Omura (un quart chacun) et Youyou Tu (une moitié). Ces lauréats succèdent aux Norvégiens May-Britt et Edvard Moser et à l'Américano-britannique John O'Keefe pour leurs recherches sur le "GPS interne" du cerveau, qui pourrait permettre des avancées dans la connaissance de la maladie d'Alzheimer. Depuis 1901, 210 personnes ont été couronnées par le Nobel de médecine, dont 12 femmes. Le prix de médecine est le premier de la saison des Nobel 2015. Il doit être suivi de ceux de physique mardi, de chimie mercredi, de littérature jeudi, de la paix vendredi et d'économie lundi.

