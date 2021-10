Stockholm (AFP). Le Nobel de médecine récompense la lutte contre les maladies parasitaires

Le prix Nobel de médecine a été attribué conjointement lundi à William Campbell, Américain né en Irlande, au Japonais Satoshi ?mura et à la Chinoise Tu Youyou, découvreurs de traitements contre les infections parasitaires et le paludisme. William Campbell et Satoshi Omura sont récompensés ensemble pour "leurs travaux sur un nouveau traitement contre les infections causées par des vers" tandis que Tu Youyou est primée pour "ses découvertes concernant une nouvelle thérapie contre le paludisme", a indiqué le jury Nobel. "Les maladies provoquées par les parasites sont un fléau pour l'humanité depuis des millénaires et constituent un problème de santé mondial considérable", a-t-il précisé. Selon lui, "les maladies parasitaires touchent particulièrement les populations les plus pauvres du monde et représentent un obstacle immense à l'amélioration de la santé et du bien-être humains". "Les lauréats du prix Nobel cette année ont développé des thérapies qui ont révolutionné le traitement de certaines des maladies parasitaires les plus dévastatrices", a souligné le comité Nobel de l'Institut Karolinska. - 'Nobel aurait été heureux' - "Ces thérapies sauvent des vies, préviennent des handicaps et la propagation de l'infection. Et elles améliorent la vie, le bien-être des personnes, et la croissance économique", a indiqué dans un entretien diffusé sur Twitter la présidente du jury, Juleen Zierath. Alfred "Nobel aurait été heureux", a-t-elle ajouté. Les trois lauréats ont à travers leurs travaux cherché des substances bioactives dans la nature. William C. Campbell et Satoshi Omura ont découvert un nouveau médicament, l'avermectine, "dont les dérivés ont radicalement diminué la prévalence de la cécité des rivières et la filariose lymphatique, tout en montrant de l'efficacité contre un nombre de plus en plus grand d'autres maladies parasitaires". Satoshi Omura, 80 ans, avait réussi au Japon à isoler un type de bactérie, présente dans la terre et William C. Campbell, 85 ans, avait ensuite étudié ses effets sur les parasites. C'est leur collaboration qui a permis la création de l'avermectine. "J'accepte humblement", a confié le Japonais au comité Nobel après l'annonce du prix. "Je pense que cela aurait été bien de donner le prix aux micro-organismes plutôt qu'à moi (). Ce domaine de recherche n'attire pas nécessairement l'attention, mais je crois que les micro-organismes vont devenir un grand partenaire du genre humain", a-t-il expliqué à la télévision publique NHK. M. Campbell a appelé la communauté scientifique à l'humilité face à la nature qui "produit constamment des molécules auxquelles les humains n'avaient pas pensé". Selon lui, "il y a cette prétention certaine dans la pensée des humains selon laquelle ils peuvent créer des molécules aussi bien que la nature". - Douzième lauréate en médecine - Tu Youyou, 84 ans, depuis longtemps pressentie pour recevoir le prix, a découvert un traitement particulièrement efficace contre le paludisme grâce à un extrait de la plante armoise annuelle (Artemisia annua). Douzième femme Nobel de médecine, et première Chinoise à remporter un prix Nobel, elle avait commencé ses recherches en combinant textes médicaux anciens chinois et remèdes populaires. Elle a collecté deux milliers de "remèdes" potentiels à partir desquels son équipe a fabriqué 380 extraits de plante.

