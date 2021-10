Le trio des jeux musicaux d'octobre: "Rock Band 4", "Guitar Hero Live", "Just Dance 2016"

Rock Band 4

Sortie le 6 octobre

Sur PlayStation 4, Xbox One

Même après cinq années d'existence, "Rock Band" reste dans la veine de ses origines et propose de s'amuser entre amis, comme au lancement du jeu.

Grâce à un partenariat avec le fabricant de manettes Mad Catz, "Rock Band 4" proposera dès sa sortie de meilleures guitares, batteries et micros... mais pas de panique, il fonctionnera aussi avec les anciens kits Xbox 360 et PlayStation 3, à noter que les anciennes chansons seront aussi transférables.

De nombreuses améliorations ont été apportées à cette dernière mouture, non seulement du côté esthétique du jeu, mais aussi des manettes, on notera aussi que le jeu laisse désormais la place à l'improvisation vocale, de plus grandes possibilités de personnalisation d'avatar...

harmonixmusic.com/games/rock-band

Guitar Hero Live

Sortie le 23 octobre

Sur PS4, XBO, Xbox 360, PlayStation 3, Wii U, iOS

Le nouveau-venu de la franchise Guitar Hero nous réserve cette année une manette repensée qui abrite plus de boutons organisés de manière plus ergonomique.

Grâce au mode "GH Live", vous pourrez vous glisser dans les habits d'un grand guitariste sur scène, avec des séquences préenregistrées lors de concerts avec d'autres membres du groupe et le public.

Les joueurs qui ont en leur possession un micro USB pourront aussi s'essayer au chant. En passant en mode GHTV, le gamer pourra intégrer ses prestations à des clips vidéos préexistants. Ce mode offre une sorte de mashup de MTV et Spotify, des chaînes de vidéos musicales seront proposées, dans lesquelles le joueur pourra intervenir à l'envi.

guitarhero.com



Just Dance 2016

Sortie le 22 octobre

For PS4, XBO, 360, PS3, Wii, WiiU

Cette nouvelle mouture comprend 40 nouveaux titres allant d'"Animals" de Martin Garrix à "Born This Way" de Lady Gaga, ainsi qu'un nouveau mode "lip sync" qui s'inspire de l'appli à succès Dubsmash.

Les smartphones peuvent désormais remplacer les manettes et les caméras de suivi avec l'appli "Just Dance 2016" pour Android, iOS téléphones Windows 10 tant sur Wii U, qu' Xbox One ou PlayStation 4.

On notera qu'un mois gratuit de test de Just Dance Unlimited est inclus, tout comme un pass saisonnier pour "Just Dance 2016" qui donne accès à 150 morceaux des éditions précédentes ainsi que de nouveaux hits qui devraient être ajoutés dans le courant de l'année.

justdancegame.com