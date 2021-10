Andy Delort : "Ce premier but me tenait à coeur"

Face à Saint-Etienne, dimanche 4 octobre, et pour sa cinquième apparition sur le pré du stade Michel d'Ornano, l'attaquant caennais Andy Delort a inscrit son premier but à domicile. Une réalisation d'autant plus précieuse qu'il s'agissait là du but de la victoire.