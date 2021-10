Lisbonne (AFP). Les Portugais jugent, dans les urnes, quatre années d'austérité

Les Portugais votaient dimanche, sans illusion, après quatre ans d'austérité à des élections législatives pour lesquelles la coalition sortante de centre droit est donnée favorite, mais risque de ne pas disposer d'un mandat clair. Les électeurs semblaient prêts à reconduire l'alliance gouvernementale, qui a sorti le Portugal du gouffre financier au prix d'une sévère cure d'austérité, sans toutefois lui accorder une nouvelle fois la majorité absolue. "J'ai voté pour ceux qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, le pays va un peu mieux", estime Domingos Birra, un retraité âgé de 71 ans, en sortant d'un bureau de vote dans un quartier bourgeois de Lisbonne. "Rien ne va changer de toute manière", a commenté, résigné, Manuel Augusto, 75 ans, qui a voté socialiste dans un quartier populaire de la capitale. Dimanche à 16 heures (15H00 GMT), 44,38% des électeurs avaient voté, un peu plus qu'à la même heure aux législatives de 2011 (41,98%), qui avaient été marquées par une abstention record de 41,97%. La coalition au pouvoir depuis 2011, emmenée par le Premier ministre Pedro Passos Coelho, est créditée de 37,5% des intentions de vote contre 32,5% au Parti socialiste, dirigé par Antonio Costa, l'ancien maire de Lisbonne, selon les derniers sondages. "Je suis très calme en attendant le verdict du peuple", a déclaré M. Passos Coelho, qui s'exprimait en anglais devant des journalistes étrangers après avoir voté à Massama, une banlieue populaire de Lisbonne. "Nous avons connu des temps très durs ces quatre dernières années, avec beaucoup de sacrifices. J'ai confiance dans le travail que j'ai fait", a-t-il ajouté, décontracté. - Remontée dans les sondages - Inimaginable il y a quelques mois, la remontée de l'alliance entre le Parti social-démocrate (PSD, centre droit) et le CDS (droite) a pris de court les socialistes, favoris dans les sondages depuis l'automne 2012. "La droite a réussi à faire passer le message selon lequel le retour au pouvoir des socialistes mènerait le pays à la faillite, comme en 2011", a commenté à l'AFP le politologue Antonio Costa Pinto. Elu en juin 2011, Pedro Passos Coelho, 51 ans, un centriste libéral, avait pris les rênes d'un pays au bord du défaut de paiement. Son prédécesseur, le socialiste José Socrates, venait de solliciter une aide de 78 milliards d'euros auprès de l'Union européenne et du Fonds monétaire international (FMI). "Si nous avions gardé les socialistes, nous serions allés droit vers la faillite, pire qu'en Argentine", estime la septuagénaire Ana Isabel Afonso. En mai 2014, le Portugal s'est affranchi de la tutelle de la troïka (UE-FMI-BCE) sans demander une rallonge, un atout de poids que fait valoir M. Passos Coelho. Aujourd'hui, après une cure de rigueur sans précédent, ce pays connaît une reprise économique, certes encore fragile, et le taux de chômage est en baisse. Le candidat socialiste Antonio Costa, 54 ans, a pris soin de se démarquer du lourd héritage de José Socrates, promettant d'éviter toute dérive dans les dépenses publiques. A la sortie d'un bureau de vote près de Lisbonne, il s'est déclaré "confiant" : "les Portugais veulent changer de gouvernement, de politique et ouvrir un nouveau cycle d'espoir". - Le vote de Socrates -

