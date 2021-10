Manchester (Royaume-Uni) (AFP). La question européenne divise les conservateurs britanniques

Le parti conservateur a passé un bel été à observer de loin la zizanie au sein du Labour. Mais la question du référendum sur l'UE risque de venir empoisonner son congrès annuel qui s'est ouvert dimanche à Manchester. L'état de grâce est terminé. Largement réélu en mai, le Premier ministre David Cameron a profité de quelques mois paisibles, pendant que l'opposition se déchirait sur l'arrivée à la tête du parti travailliste de Jeremy Corbyn. Mais au moment de battre le rappel de ses troupes, dans la grisaille de Manchester, les ennuis reprennent, avec un sujet qui divise les Tories depuis toujours: l'Europe et, plus particulièrement, le référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni au bloc des 28 promis d'ici à la fin 2017 au plus tard. Samedi, plusieurs poids lourds de son gouvernement, le ministre des Affaires étrangères Philip Hammond en tête, ont répété qu'ils n'excluaient pas de faire campagne pour la sortie du Royaume-Uni de l'UE si David Cameron n'arrivait pas à arracher à ses partenaires européens des concessions substantielles. Or dimanche, le Premier ministre a bien été obligé de reconnaître que les négociations risquaient de ne pas aboutir. "J'essaie d'obtenir pour le Royaume-Uni les choses dont nous avons besoin et évidemment dès que je les aurai obtenues je plaiderai pour un maintien dans une Europe réformée", a-t-il déclaré. "Mais aujourd'hui, je me bats pour obtenir ces choses et je ne peux pas garantir que je vais les obtenir", a-t-il ajouté, alors qu'il s'est toujours dit jusqu'ici "confiant" sur le résultat des négociations. Ces déclarations confortent à la fois les eurosceptiques dans son parti estimant qu'il n'est pas assez vindicatif avec ses homologues européens. Mais aussi les europhiles regrettant que le Premier ministre ne s'engage pas suffisamment pour maintenir le pays dans l'UE, alors que la campagne en faveur de la sortie prend de plus en plus d'ampleur, y compris au sein du camp conservateur. - "Panique à Downing Street" - Jeudi dernier, Nigel Lawson, ancien ministre des Finances de Margaret Thatcher a pris la tête des Tories eurosceptiques, affirmant qu'il voulait éviter que des "voix xénophobes" monopolisent le débat d'ici à la tenue du référendum. Jusqu'ici, David Cameron est resté le plus flou possible sur les aménagements qu'il essaye d'obtenir, évoquant la nécessité de maintenir la compétitivité de son économie, de continuer à pouvoir protéger ses frontières selon son bon gré et de s'exclure de toute union politique plus serrée. Interrogé une nouvelle fois sur la position qu'il comptait personnellement adopter dans la campagne pour le référendum, il a répété: "J'ai toujours dit que si je n'obtiens pas ce que je veux, je n'exclus rien." Les dissensions au sein du parti risquent de venir gâcher un peu la fête au congrès que les conservateurs ont par ailleurs toutes les raisons d'aborder dans la bonne humeur, après leur triomphe inattendu aux élections législatives de mai. Selon le Sunday Times, les services du Premier ministre auraient demandé aux ministres de la mettre en veilleuse sur le sujet. "C'est la panique à Downing Street. Ils étouffent tout débat sur l'Europe dans le parti", assure une source eurosceptique citée par le journal. Mais la question européenne risque de revenir par la fenêtre et pourrait occulter l'autre sujet qui devrait occuper les troupes conservatrices jusqu'à la fin du congrès mercredi: la succession de David Cameron, qui avait nonchalamment lâché avant les élections de mai qu'il ne briguerait pas de troisième mandat. En espérant aussi que le mouvement anti-austérité "The People's Assembly", qui organise une semaine entière d'actions sous le mot d'ordre "Take Back Manchester" (Reprenez Manchester), ne vienne pas pourrir les débats. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants (60.000 selon les organisateurs) ont défilé dimanche dans les rues du centre-ville pour protester contre les coupes sociales et la politique d'austérité du gouvernement Cameron. Beaucoup arboraient des pins à la gloire de Jeremy Corbyn, le nouveau leader du Labour, attendu à Manchester lundi pour un débat sur les services postaux.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire