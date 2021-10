Mandelieu-la-Napoule (France) (AFP). Le bilan passe à 19 morts et disparus après les intempéries sur la Côte d'Azur

Au moins seize personnes sont mortes et trois ont disparu lors des inondations qui ont ravagé dans la nuit de samedi à dimanche la Côte d'Azur entre Mandelieu-le-Napoule et Nice à la suite de fortes précipitations, selon un bilan dimanche qui pourrait encore augmenter à mesure que les secours accèdent aux zones sinistrées. Voitures renversées, enchevêtrées les unes dans les autres, arbres arrachés, routes barrées, à Mandelieu-la-Napoule, où quatre corps ont été retrouvés dans un parking en sous-sol dans la résidence de l'Argentière, des habitants, en pleurs et hébétés, découvraient l'ampleur de la catastrophe. "On l'a toujours souligné, le bilan est malheureusement provisoire", a déclaré à l'AFP le préfet des Alpes-Maritimes Adolphe Colrat en milieu de matinée, évoquant un épisode d'intempéries "très violent et concentré" -la zone la plus touchée s'étendant sur le littoral entre Mandelieu et Villeneuve-Loubet, sur une trentaine de kilomètres. Aucun train ne circulera dimanche entre Toulon et Nice et le trafic devrait être très perturbé lundi. Le bilan restait pour l'instant en deçà de celui de juin 2010 dans le Var où des pluies torrentielles avaient fait 25 morts, 31.560 sinistrés et près d'un milliard d'euros de dégâts. Le président de la République François Hollande, qui a exprimé "la solidarité de la nation" et remercié "les élus et les acteurs du secours qui se sont pleinement mobilisés", s'est rendu sur place en milieu de journée avec le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Dimanche matin, sous le soleil enfin revenu, Marc Moinet, qui vit à Mandelieu depuis 30 ans, dans une résidence proche du fleuve le Riou de l'Argentière, s'exclame: "Je n'ai jamais vu ça". - "Emportés par une lame d'eau" - Samedi soir, M. Moinet a sorti sa voiture du parking souterrain inondé de la résidence pour tenter de la mettre à l'abri mais cela n'a pas suffi: l'eau est montée jusqu'à 1,5 m, et a détruit son véhicule. "Je prends ce qu'il y a dedans, elle va partir ensuite à la casse", dit-il à une journaliste de l'AFP, devant la carcasse, dans une des rues couvertes de terre de la résidence. On a connu trois inondations, les premières n'étaient pas aussi graves", renchérit René Bibick qui, du 4e étage, a "vu des caravanes emportées" depuis un parking à proximité. Dans cette commune, quatre corps ont été retrouvés dimanche matin, et quatre personnes étaient toujours recherchées. "Cela s'est passé dans des immeubles où les gens ont voulu mettre leur voiture à l'abri et ont été emportés par une lame d'eau", a précisé à l'AFP M. Colrat. A Cannes, dimanche, le centre-ville portait relativement peu de traces des inondations de la veille au soir, a constaté un journaliste de l'AFP. Quelques naufragés faisaient le tour des hôtels à la recherche d'hypothétiques chambres, mais tout Cannes est complet, le grand salon Mipcom des programmes de télévision débutant lundi. "Nous avions loué une maison à quatre pour le Mipcom, et elle a été complètement inondée. Il y a eu jusqu'à un mètre d'eau", raconte Niccolo Sacchi, un Italien se demandant où il pourra bien passer la nuit. Il n'a pu que constater les dégâts en rentrant du restaurant. Devant la porte, sa voiture est hors service. Samedi soir, un déluge s'est abattu sur la région, entraînant notamment la crue du petit cours d'eau côtier de la Brague, et submergeant les rues de Cannes, Antibes, Mandelieu-la-Napoule, Villeneuve-Loubet et Nice, a précisé François-Xavier Lauch, directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes. Les relevés de Météo-France sont impressionnants: entre 19H00 et 22H00, 180 mm d'eau sont tombés à Cannes, 159 mm à Mandelieu-la-Napoule, et 100 mm à Valbonne, près de Biot. En deux jours, la zone littorale aura reçu l'équivalent en pluie d?un mois d'octobre moyen, soit 10% des précipitations annuelles, a calculé la mairie de Nice. Les intempéries ont été meurtrières à Biot, près d'Antibes, où trois personnes âgées ont péri noyées dans une maison de retraite. A Mandelieu-la-Napoule, quatre corps ont été retrouvés dans un parking en sous-sol et quatre personnes étaient recherchées. A Cannes, deux personnes sont mortes sur la voie publique et une autre a disparu. A Vallauris-Golfe-Juan, trois victimes ont été découvertes dans leur voiture. A Antibes, une personne est morte dans un camping et une autre est portée disparue.

