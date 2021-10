Bruxelles (AFP). Bienvenue à Schuman, no man's land au coeur de l'Union européenne

Une après-midi venteuse, trois touristes allemands émergent d'une station de métro bruxelloise, en quête du coeur de l'Europe dans toute sa splendeur. Intrigués, ils vérifient à nouveau leur carte de la capitale belge, qui manque d'être emportée par les rafales: ce rond-point sans charme, est-ce vraiment l'épicentre de l'Union européenne, ce grand projet né des horreurs de la Seconde Guerre mondiale ? Dans le petit groupe, Sophie, une étudiante berlinoise, s'inquiète visiblement des nombreuses affiches "A louer" qui fleurissent dans un quartier qu'elle imaginait plus digne de représenter l'un des centres de décision de la politique mondiale, à l'image de la colline du Capitole de Washington ou de la place Rouge de Moscou. "C'est pas intéressant. C'est rien, en fait. Juste des immeubles, des panneaux. J'ai du mal à imaginer que c'est ici qu'on fait la politique de l'UE", avoue-t-elle, en digérant lentement sa déception. Bienvenue au rond-point Schuman, porte d'entrée généralement embouteillée du "quartier européen" de Bruxelles, bordé des principales institutions de l'UE. Sur votre droite, le "Berlaymont" (nom d'un ancien couvent), édifice cruciforme datant des années 1960 et rénové au tournant du siècle après un désamiantage qui a duré 15 ans, siège de la Commission européenne. La masse du "Justus Lipsius" (un humaniste du 16e siècle), bâtiment construit en 1995, lui fait face de l'autre côté de la rue de la Loi, une quasi autoroute urbaine où les voitures circulent généralement au pas. C'est dans cet immeuble mastoc que les chefs d'Etat et de gouvernement se réunissent plusieurs fois par an, souvent jusqu'au bout de la nuit, pour chercher des solutions aux crises qui secouent le Vieux continent, de la déroute financière de la Grèce à l'afflux des réfugiés. - Au bout du tunnel - "C'est moche aujourd'hui. Ce qui devrait être la place la plus emblématique de l'Europe, qui est déjà l'un des endroits les plus filmés en Europe, n'est malheureusement pas un site où les touristes aimeraient faire un détour", reconnaît le secrétaire d'Etat aux Transports de la région de Bruxelles, Pascal Smet, chargé à ce titre de la rénovation du célèbre rond-point. Une lumière pointe toutefois au bout du tunnel pour le quartier, qui porte le nom du Français Robert Schuman, l'un des pères fondateurs de l'UE. Après huit interminables années de travaux de rénovation, la nouvelle station "Schuman", qui intègre métro et chemin de fer, doit être inaugurée en décembre par le roi des Belges Philippe. Grâce à un nouveau tunnel de 1.250 mètres percé sous la ville, Schuman sera directement relié par le train à l'aéroport international, ce qui devrait faciliter l'accès au quartier européen, même si d'aucuns pensent que la nouvelle liaison permettra surtout aux quelque 40.000 fonctionnaires internationaux de partir plus aisément en week-end dans leur pays d'origine. Schuman "sera bientôt la carte de visite pour Bruxelles et pour l'UE", promet avec un brin d'optimisme la commissaire bulgare Kristalina Georgieva, qui coordonne les relations entre les Institutions européennes et les pouvoirs locaux. - 'Bruxellisation' - L'aspect chaotique du quartier s'explique par l'histoire compliquée de la construction européenne. "Il n'était pas certain au début que Bruxelles accueillerait les Institutions européennes, ni qu'elles allaient rester pour de bon", rappelle l'historien Laurent Vermeersch. En outre, la bourgeoisie bruxelloise a délaissé depuis longtemps les maisons de maître art-déco pour s'installer dans la banlieue verte, laissant le champ libre aux promoteurs immobiliers. Cette manière de sacrifier les plus beaux quartier d'une ville en les livrant aux promoteurs est universellement désignée par le terme peu flatteur de "bruxellisation", un "honneur" dont se serait bien passé la capitale belge. Enfin, les efforts entrepris pour améliorer le visage de Schuman ont été freinés par le mille-feuille des pouvoirs impliqués: l'UE, l'Etat fédéral belge, la Région bruxelloise, la ville de Bruxelles Pratiquement mortes le week-end, les rues adjacentes sont en outre régulièrement envahies par les manifestants: des agriculteurs aux chauffeurs de taxis, qui y convergent régulièrement en provenance de toute l'Europe pour protester contre les décisions de "Bruxelles".

