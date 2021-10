Jérusalem (AFP). Jérusalem: la vieille ville interdit aux Palestiniens pour deux jours

La police israélienne a annoncé dimanche l'interdiction pendant deux jours de l'accès à la vieille ville de Jérusalem aux Palestiniens de Jérusalem-Est à la suite de deux attaques qui ont coûté la vie à deux Israéliens et dont les auteurs ont été tués. Cette mesure exceptionnelle concerne l'immense majorité des Palestiniens de Jérusalem-Est annexée qui ne vivent pas dans la Vieille ville. Durant deux jours, seuls les Israéliens, les résidents de la Vieille ville, les touristes, les propriétaires de commerce et les élèves pourront y pénétrer, a précisé la police. Interrogée par l'AFP, une porte-parole de la police a indiqué que cette mesure allait empêcher l'immense majorité des Palestiniens de Jérusalem-est occupée, qui résident en dehors de la Vieille ville, de s'y rendre. En revanche les Arabes israéliens pourront y aller, a-t-elle ajouté. Par ailleurs, l'accès à l'esplanade des Mosquées pour les musulmans autorisés à entrer dans la Vieille ville est limité aux hommes de plus de 50 ans, a ajouté la porte-parole. Cette mesure est utilisée régulièrement dans les périodes de tension. Dans la nuit de samedi à dimanche, deux Palestiniens ayant attaqué à coups de couteau des Israéliens, dont deux ont trouvé la mort, ont été tués par la police à Jérusalem, une ville sous haute tension depuis le début des fêtes juives il y a trois semaines. Ces attaques ont eu lieu dans un contexte de heurts quotidiens dans la Vieille ville et deux jours après qu'un couple de colons israélien a été abattu par balles dans le nord de la Cisjordanie occupée. Dans la vieille ville de Jérusalem, deux Israéliens, dont un rabbin habitant dans le quartier juif de la vieille ville ainsi qu'un habitant d'une colonie de Cisjordanie ont été tués par un Palestinien armé d'un couteau et deux autres personnes ont été blessées - un enfant de deux ans et une femme hospitalisée dans un état "sérieux". La police a abattu l'agresseur, âgé de 19 ans et originaire d'un village proche de Ramallah, en Cisjordanie occupée, que le Jihad islamique, deuxième force islamiste palestinienne, a présenté comme un de ses membres. Quelques heures plus tard, un autre Palestinien a blessé sérieusement à coups de couteau un passant dans la partie ouest de la ville avant d'être abattu par des policiers. Depuis la mi-septembre, de nombreux affrontements ont éclaté entre Palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des Mosquées, le troisième lieu saint de l'Islam, ou Mont du Temple, le site le plus sacré du judaïsme. A l'occasion des fêtes juives du nouvel an, de Yom Kippour, et de Soukkot, qui se termine lundi, et de l'importante fête musulmane de l'Aïd al-Adha, la police a déployé ces dernières semaines un millier d'hommes supplémentaires pour faire face à l'afflux de fidèles juifs dans la Vieille ville.

