Lyon (AFP). Ligue 1: Lyon ou la délivrance de Lacazette

"C'est la délivrance, un poids qui sort", a confié l'attaquant Alexandre Lacazette samedi après la victoire de Lyon sur Reims (1-0), samedi au stade de Gerland, où il a inscrit son premier but dans le jeu cette saison, lors de la 9e journée de Ligue 1. Sous des trombes d'eau, Lacazette, meilleur buteur et meilleur joueur la saison passée, a inscrit, après un penalty transformé à Marseille (1-1), son deuxième but de la saison, d'un tir du droit légèrement dévié par le défenseur Franck Signorino (45). Cinq minutes plus tôt, l'attaquant de l'OL, comme à Gand (Belgique) en Ligue des Champions il y a deux semaines et demi, avait manqué un penalty qu'il avait obtenu après une faute de main de Jaba Kankava (40). Son tir puissant a heurté la barre transversale, mais il a conservé les encouragements du public de Gerland. Les supporteurs lyonnais se sont montrés enthousiastes après son but, comme s'ils s'étaient libérés du même poids que leur joueur, élément moteur de la formation lyonnaise au cours de la rencontre. "Je tire ce penalty avec beaucoup d'envie et le ballon part sur la barre. Forcément, je ne peux pas la retoucher derrière. Je commence à cogiter, à me dire que +Ce n'est pas possible, qu'est ce qui se passe,+. Heureusement, j'ai une occasion derrière et je la concrétise" s'est réjouit Lacazette. - Très présent dans le jeu - Alors qu'un but lui a été refusé pour hors-jeu après avoir dévié un tir de Steed Malbranque (66), il a été impliqué dans toutes les actions importantes de l'OL, en première période notamment. Dès la 3e minute, Signorino sauvait son équipe devant Lacazette bien placé et ce dernier était stoppé in-extremis par le gardien Johny Placide à la réception d'un centre tendu délivré de l'aile droite par Christophe Jallet, toujours en grande forme (15). Placide détournait aussi encore deux belles tentatives du buteur lyonnais (31, 77). Au terme d'un match qu'ils ont plutôt dominé, les Lyonnais se placent au 4e rang du classement, avant les matches de samedi soir et dimanche. Ils devancent Reims (5e) à la différence de buts. Les hommes de Hubert Fournier ont multiplié les occasions grâce à une animation offensive très intéressante, mais ont tremblé jusqu'à la fin pour décrocher cette deuxième victoire consécutive à domicile. "Nous avons livré une grosse première période et nous avons eu plus de difficultés après la pause. Nous savions que ce serait compliqué après l'accumulation des matches (7 en 22 jours, NDLR), notamment les vingt dernières minutes", a commenté Fournier. "Nous avons alors été fébriles et avons senti un petit blocage psychologique sur la fin. Cela a permis à l'équipe de Reims de croire jusqu'au bout à l'égalisation, et cela s'est joué à pas grand-chose. Il faut prendre un peu plus de confiance", a-t-il analysé. Mais même après la pause, les Lyonnais ont encore eu de bonnes occasions, sans réussite. Beauvue échouait de peu devant Placide (48) et envoyait une reprise de la tête sur la barre à la réception d'un corner joué par Valbuena (58). Placide arrêtait un tir de Jordan Ferri (59). De son côté, Anthony Lopes est bien intervenu devant Prince Oniangue (30) puis sur un tir de Nicolas De Préville (37), mais surtout en fin de partie devant Mickaël Tacalfred qui reprenait de la tête un coup franc de Rigonato (89) et, enfin, un très bon tir d'Oniangue (89).

