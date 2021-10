Lisbonne (AFP). Fin de campagne électorale au Portugal, la droite mieux placée

La campagne pour les élections législatives au Portugal s'est achevée vendredi après avoir tourné à l'avantage de la coalition sortante de droite, passée devant l'opposition socialiste dans les sondages, en dépit des sacrifices demandés à la population pour surmonter la crise de la dette. Le Premier ministre Pedro Passos Coelho, 51 ans, et le secrétaire général du Parti socialiste (PS) Antonio Costa, 54 ans, avaient jusqu'à minuit pour convaincre les derniers indécis avant la "journée de réflexion" qui précède le scrutin de dimanche. L'alliance gouvernementale "Portugal en avant" est créditée de 37,5% des intentions de vote, contre 32,5% pour le PS, selon la moyenne des trois sondages parus jeudi soir, venus confirmer la remontée inattendue de la droite, donnée perdante il y a encore un mois. Acclamé par des militants socialistes au cours d'un déjeuner dans le centre de Lisbonne, M. Costa tentait de galvaniser ses troupes. "Chaque vote comptera, la majorité des Portugais veut changer de gouvernement!", a-t-il lancé. L'ancien maire de Lisbonne a ensuite descendu, en musique, la principale artère du quartier historique du Chiado avec quelque 2.000 sympathisants scandant "victoire, victoire !". L'ambiance est festive mais certains n'y croient déjà plus. "Je vais donner ma voix au PS, mais je sais que la droite va passer", confie José Moreira, un retraité de 58 ans. D'autres conseillent à M. Costa de tendre la main au Parti communiste et au Bloc de gauche, qui pourraient obtenir 16 à 18% des voix. - Cure d'austérité - Malgré des sondages favorables, M. Passos Coelho risque de perdre la majorité absolue dont il dispose au Parlement depuis juin 2011. "Je crois que nous allons gagner ces élections", a affirmé le Premier ministre, avant d'appeler ses partisans à lui donner une majorité claire. Deux heures après les socialistes, le candidat de centre droit a parcouru à son tour la même rue du centre de Lisbonne, étape incontournable de fin de campagne, accompagné d'un millier de sympathisants. "Les Portugais ont compris qu'il fallait reconduire la coalition qui a reconstruit le pays", estime Manuel Gonçalves, un étudiant en droit de 19 ans. Mais au passage du cortège, quelques passants crient "voleurs !". Les candidats ont mis fin à leur campagne dans la soirée avec deux grands meetings. Celui de M. Passos Coelho, à Lisbonne, a été troublé par plusieurs centaines de chauffeurs de taxis qui manifestaient à proximité contre la société de transport de passagers Uber. Le bilan du Premier ministre sortant reste marqué par l'austérité budgétaire sans précédent qu'il a dû appliquer sous la tutelle de l'Union européenne et du Fonds monétaire international, mais aussi par une reprise économique amorcée dès 2013 et une baisse du chômage. Une victoire des socialistes impliquerait "un retour aux vieilles politiques démagogiques qui ont poussé le pays vers la faillite", a-t-il martelé tout au long de la campagne. Son principal adversaire lui reproche toutefois d'avoir été au-delà des exigences de la troïka UE-BCE-FMI. M. Costa a répété vendredi sa promesse de "tourner la page de l'austérité sans remettre en cause notre appartenance à l'euro". - "Un mal nécessaire" -

