New York (AFP). Scandale Fifa: les sponsors lâchent Blatter qui s'accroche

Après des mois de silence, tout du moins en public, des sponsors historiques américains de la Fifa, plongée dans un vaste scandale de corruption, ont demandé vendredi la tête de son président Sepp Blatter qui a aussitôt annoncé qu'il ne démissionnerait pas. Coca-Cola, McDonald's, Visa et Budweiser: quatre des plus gros partenaires de la Fédération internationale de football ont lancé une offensive sans précédent. Elle intervient une semaine jour pour jour après l'ouverture d'une procédure pénale en Suisse contre Blatter qui doit, normalement, abandonner son poste en février prochain. Ce sont d'abord les poids-lourds de l'économie américaine et mondiale Coca-Cola et McDonald's qui ont lancé une offensive, qui semble concertée, sous la forme de communiqués sans équivoque publiés simultanément. "Pour le bien du football, la compagnie Coca-Cola demande au président de la Fifa, Joseph Blatter, de démissionner immédiatement, afin qu'une procédure de réforme crédible et viable puisse sérieusement commencer", a indiqué le géant des boissons non-alcoolisées. "La Fifa a besoin d'une réforme globale et urgente et ceci ne peut être accompli qu'à travers une véritable approche indépendante", poursuit Coca-Cola. "Les événements des dernières semaines ont continué de ternir la réputation et diminué la confiance du public en son leadership", a déploré de son côté McDonald's. - 30 millions de dollars par an - Visa et Budweiser, joints par l'AFP, ont enfoncé ensuite le clou. "Nous ne croyons pas qu'une réforme profonde de la Fifa puisse avoir lieu avec la direction actuelle, et après les événements de la semaine dernière, il est clair qu'il est dans les meilleurs intérêts de la Fifa et du football que Sepp Blatter démissionne immédiatement". Visa et Coca-Cola font partie des partenaires dit globaux de la Fifa: entre 2010 et 2014, ils ont déboursé chacun chaque année 30 millions de dollars (26,8 M d'euros) pour bénéficier de ce statut et pouvoir l'utiliser dans leurs publicités et stratégies marketing. Le groupe Anheuser Busch InBev, maison-mère du brasseur Budweiser et sponsor de la Fifa depuis 1986, a indiqué de son côté qu'il "serait bienvenu que M. Blatter quitte son poste". "Nous croyons que sa présence est un obstacle au processus de réforme", a souligné le N.1 mondial de la bière. La réponse de Blatter n'a pas tardé: par la voix de son avocat américain, il a indiqué qu'il resterait à son poste jusqu'en février prochain. "Si Coca-Cola est un sponsor apprécié de la Fifa, M. Blatter est, malgré tout son respect, en désaccord avec sa position et pense que quitter son poste maintenant ne serait pas dans le meilleur intérêt de la Fifa ni ne servirait le processus de réforme. C'est pourquoi il ne démissionnera pas", a expliqué son avocat, Richard Cullen. - "Une bonne nouvelle" -

