Thierry Roland et Jean-Michel Larqué bientôt réunis sur M6.

Thierry Roland et Jean-Michel Larqué, le duo tant aimé du public de TF1, pourrait se reformer sur M6. Pour l'instant, les rumeurs qui circulent n'évoquent qu'une rencontre de football. Thierry Roland, qui officie depuis 2005 sur M6, a d'ailleurs confirmé cette information. Mais qui sait si la chaine souhaitera ou pas laisser Jean Michel Larqué repartir ?



Canal + vient d'acquérir les droits de deux nouvelles séries américaines pour la France. La première est The Big C, une comédie diffusée sur Showtime aux états-unis (qui est la chaine de Californication, Dexter ou encore Nurse Jackie). L'actrice principale, Laura Linney, a d'ailleurs été récompensée par le Golden Globe de la meilleure actrice en 2011 pour ce rôle. La série arrivera avant la fin de l'année sur la chaine. La seconde série est No ordinary family. Dans cette série, les membres d'une famille ont des pouvoirs surnaturels acquis à la suite d'un crash en avion.



Le futur tube de TF1 fait sourire les Normands ! La une semble avoir décidé de surfer sur le succès de "Bretonne", l'album de Nolwenn Leroy et a choisi de promouvoir à grand renfort de spots promo cet été la formation bretonne « Les Marins d'Iroise ». Cette formation d'une trentaine de chanteurs âgés de plus de 60 ans va-t-elle convaincre le public normand ? Pas sûr. Ci-dessous, un aperçu en vidéo de ce groupe.



La sélection télé de l'expresso pour ce soir : c'est M6 avec le téléfilm « La pire semaine de ma vie ». Au casting, Bruno Salomone, Marilou Berry ou Charlotte de Turckheim. C'est à 20h45.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire