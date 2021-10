Football: Choc des extrêmes pour Quevilly Rouen Métropole

Après la qualification du 4ème tour de Coupe de France le week-end passé face à Grand Quevilly et un tirage plutôt favorable pour le 5ème tour, à savoir, Bolbec pensionnaire de PH qui disputera le match de sa vie le weekend du 10 octobre, les Rouges et Jaunes rerprennent le chemin du championnat.

Toujours leader invaincu du championnat, les joueurs de Manu Da Costa se verraient bien accrocher un nouvel adversaire à son tableau de chasse, un adversaire pas au mieux depuis ce début de saison.

En effet, après six journées, les Lensois ont un bilan de deux matchs nuls pour quatre défaites. Si les joueurs de l'agglomération rouennaise ont une des attaques les plus faibles de ce championnat avec seulement cinq buts inscrits (contre sept pour les Sangs et Or), ils ont à l'inverse la meilleure défense et de loin avec un seul petit but encaissé pendant que les Lensois en encaissaient douze, 2ème plus mauvaise défense du championnat.

Ce match pourrait donc être l'occasion pour les attaquants Normands de se mettre en confiance dans un match qu'il faudra remporter sous peine de voir les concurents directs que sont Croix et Dieppe passer devant les Rouges et Jaunes.