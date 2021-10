La Ville de Rouen célèbre le parrainage de trois enfants kosovars menacés d'expulsion

Le parrainage républicain, né en 1794, et qui a pour but de faire entrer les bénéficiaires "dans la communauté républicaine", dixit Christine de Cintré, reste vivace plus de deux siècles après son invention. Vendredi, à la mairie de Rouen, la conseillère municipale a célébré le parrainage de Lirim, 17 ans, Elira, 15 ans, et Lorena Ukzmali, 7 ans, trois frères et soeurs kosovars arrivés en France avec leurs parents en juillet 2013.

Six parrains

A chaque fois, un "couple" de parrains - l'un politique, l'autre civil - a été choisi pour s'occuper des enfants si d'aventure le sort les privait de leurs parents. Caroline Dutarte (adjointe au maire de Rouen-, Hélène Klein (également adjointe au maire) et Claude Taleb (vice-président de la Région) sont les parrains "politiques". David Bobée, directeur du CDN de Haute-Normandie, Sabine Dupuy, sociologue et Joël Soury, président du Conseil de l'ordre des architectes de Haute-Normandie sont les parrains de la société civile.

Une valeur symbolique

Mais au-delà des termes officiels, et même si le parrainage n'a aucune conséquence juridique (la famille n'est pas pour autant régularisée) "il a une valeur symbolique qui prouve le souhait de la ville d'intégrer ces enfants dans la République". L'intégration, c'est également le leïtmotiv de David Bobée, parrain d'Elira : "Nous leur souhaitons la bienvenue sur ce territoire. Je suis particulièrement fier quand la République se comporte ainsi. Aujourd'hui est un jour de fête."

Décision fin octobre

Ce jour de fête, c'est Agnès Desanges, porte-parole du collectif de soutien de la famille Ukzmali, qui l'avoulu : "Cette famille est un peu au bout de son parcours. Elle est arrivée en juillet 2013 via la Hongrie. Elle a été déboutée une première fois de sa demande de droit d'asile en février 2015. Une décision sera prise par le tribunal administratif fin octobre. Elle sera exécutoire." Si la famille Ukzmali voit sa demande une nouvelle fois rejetée, elle devra quitter le territoire. Peut-être que ce parrainage célébré sous les ors de la République parviendra à faire changer d'avis la justice.