La première partie de Nolwenn LEROY

l'E-Tremplin Tendance Ouest, en partenariat avec le Conseil Général de la Manche et le studio Pick-Up, est destiné à promouvoir le "groupe normand de demain" en lui donnant l'occasion de se produire devant plus de 20 000 personnes le 21 juin 2011 sur la scène du Tendance Live, d'enregistrer 2 titres en studio et de mettre en place un plan promo ambitieux sur Tendance Ouest.

Dans le cadre de l'E-Tremplin et du partenariat fidèle entre Tendance Ouest et le festival de Valognes "Ecoute s'il Pleut", cette semaine (en marge du concours initial) l'équipe de Tendance Ouest, avec la complicité de Laure et Gilles, organisateurs du festival "Ecoute s'il Pleut", decernera un Prix Spécial Tendance Ouest à l'un des participants de l'E-Tremplin.

Le lauréat se verra proposer d'assurer la première partie du concert de Guillaume GRAND et Nolwenn LEROY le 9 juillet 2011 à l'occasion de la 3ème édition du festival "Ecoute s'il Pleut".