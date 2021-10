Après Josselin Ouanna et Jules Marie dans le tableau masculin, Aravane Rezaï, n°19 française et surtout ancienne n°15 mondiale, rejoint l'Open de Tennis de Rouen. La Française, vainqueur de l'Open de Madrid 2010 où elle avait battu deux anciennes n°1 mondiale (Justine Hénin et Vénus Williams) tente de se relancer.

A 28 ans, celle qui a remporté quatre tournois sur le circuit principal aura l'occasion de remporter un nouveau tournoi et de se rappeler au bon souvenir de la planète tennis.