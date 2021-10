Ligue des champions: choc Chelsea-Manchester, le Real affronte Tottenham

Le FC Barcelone, épouvantail de la compétition, reçoit le surprenant Shakhtar Donetsk mercredi, le lendemain d'Inter Milan-Schalke 04, entre le tenant du titre et le rescapé allemand.

Mais c'est vers l'Angleterre que l'Europe du football va se tourner, pour la énième explication entre Blues et Red Devils. Les premiers, abonnés aux demi-finales de C1 (4 sur les 5 dernières saisons), ont remporté la manche aller en championnat (2-1) mais viennent de concéder un nul (1-1 à Stoke) synonyme de croix sur le titre.

Drogba a marqué son 11e but, tandis que Torres, entré en jeu pour la dernière demi-heure, n'a toujours pas inscrit le moindre but pour Chelsea. Ouvrir son compteur face à MU serait bienvenu pour le "Kid"...

Rooney, lui, est sorti de sa torpeur avec un renversant triplé samedi à West Ham (4-2). Alex Ferguson a en outre pu ménager les autres éléments offensifs avec un temps de jeu réduit (Nani, Berbatov, Hernandez). Et MU, qui reste sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, caracole toujours en tête de son championnat avec le plein de confiance.

Le troisième larron anglais, Tottenham, se rend à Santiago-Bernabeu pour un duel entre les deux meilleures attaques parmi les quart-finalistes (19 buts chacune). Et c'est le Real Madrid qui y sera scruté: comment réagira-t-il après sa première défaite à domicile de la saison samedi (0-1 face au modeste Gijon), qui a laissé le Barça s'échapper en tête de la Liga avec huit points d'avance ?

Surtout, les Merengues devront retrouver leur efficacité offensive sans l'une de leurs principales armes, Benzema, blessé. En revanche, Ronaldo, qui souffrait d'une déchirure musculaire, est convoqué et pourrait jouer au côté d'Adebayor. La pression est cependant plus grande pour Jose Mourinho, qui joue désormais sa saison sur la seule Ligue des champions.

Mais Tottenham ne va guère mieux, après quatre matches sans victoire (toutes compétitions confondues). L'entraîneur Harry Redknapp est optimiste sur la participation de son ailier vedette Bale, touché aux ischio-jambiers, mais plus circonspect pour Gallas (genou). Van der Vaart, lui, aura une revanche à jouer après avoir été placé sur la liste des transferts du Real l'été dernier.

Le Real qui pleure, et le Barça qui rit: les champions d'Espagne sont allés dominer Villarreal (1-0) privés de quatre titulaires habituels (Puyol, Abidal, Xavi et Pedro), et alors que Messi n'est entré qu'en seconde période.

Les Blaugranas se méfient néanmoins du Shakhtar, largement en tête de son championnat, et très à l'aise à l'extérieur en Europe, avec trois buts inscrits lors de trois déplacements sur quatre.

Le club à la colonie brésilienne (Alex, Jadson, Willian...) avait d'ailleurs frappé un grand coup en s'imposant lors de son dernier séjour à Barcelone, 3-2 en 2008-2009, avant de céder chez lui sur un doublé de Messi en toute fin de partie (1-2). Lors de la Supercoupe d'Europe 2009, les Catalans avaient dû attendre la prolongation pour l'emporter grâce à Pedro (1-0 a.p.).

L'Inter Milan se remettra-t-il de la fessée subie samedi dans le derby face à l'AC Milan (3-0) ? La C1 semble sa dernière planche de salut. Un peu comme Schalke 04, largué en Bundesliga (11e). Raul a en tout cas une occasion de conforter sa première place au classement des buteurs en compétitions européennes (71 réalisations).

Quarts de finale (18h45 GMT):

Mardi:

Real Madrid (ESP) - Tottenham (ENG)

Inter Milan (ITA) - Schalke 04 (GER)

Mercredi:

Chelsea (ENG) - Manchester United (ENG)

FC Barcelone (ESP) - Shakhtar Donetsk (UKR)

