Jalalabad (Afghanistan) (AFP). Afghanistan: les talibans revendiquent le crash d'un C-130 américain

Les talibans ont affirmé vendredi avoir abattu un avion de transport militaire américain C-130 dont le crash dans l'est de l'Afghanistan a fait selon l'armée américaine 11 morts dans la nuit. "Nos moujahidine ont abattu un quadrimoteur américain à Jalalabad", a déclaré sur Twitter le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid. La mission de l'Otan n'a pour l'instant donné aucune explication sur les causes du crash. Le crash du C-130 dans la nuit de jeudi à vendredia fait 11 morts, dont six soldats américains, avait annoncé auparavant un responsable américain de la Défense. "L'équipage et les passagers sont morts", avait précisé le colonel de l'armée de terre américaine Brian Tribus, qui a fait état de la mort de six soldats américains et de cinq sous-traitants civils. Le crash s'est produit à l'aéroport de Jalalabad aux alentours de minuit, heure locale (jeudi 19h30 GMT). Les raisons du crash n'étaient pas immédiatement connues. L'aéroport héberge une base militaire majeure et a été la cible d'attaques à plusieurs reprises. Les victimes participaient à la mission de l'Otan baptisée "Soutien résolu", destinée à conseiller et former les forces afghanes désormais seules en première ligne face à l'insurrection talibane depuis la fin de la mission de combat de l'Otan en décembre. Ce crash est survenu alors que les forces afghanes ont repris jeudi une partie de la ville stratégique de Kunduz (nord) des mains des talibans, qui l'avaient investie en quelques heures lundi. Face à la débâcle des troupes afghanes, des soldats allemands, américains et britanniques des forces spéciales ont été envoyés à Kunduz, et des soldats américains, visés par les talibans "ont riposté" à des tirs de talibans jeudi, selon l'Otan qui n'a pas fourni de bilan de la fusillade. L'armée américaine a également procédé à plusieurs frappes aériennes contre les talibans. Le C-130 est un avion de transport militaire à tout faire et doté de multiples versions, capable de décoller et d?atterrir sur des pistes courtes ou sommairement aménagées. Il est équipé de quatre moteurs à hélice.

