Los Angeles (AFP). Fusillade en Oregon: le tireur est mort, annonce le shérif  

L'auteur d'une fusillade dans une université de l'Oregon (nord-ouest des Etats-Unis), qui a fait de nombreuses victimes, "est mort", a affirmé jeudi le shérif du comté local. Jusqu'à une dizaine de personnes ont été tuées et une vingtaine blessées dans cette fusillade, selon les médias locaux, mais le shérif, John Hanlin, n'a pas souhaité donner de bilan lors d'une conférence de presse. Selon la gouverneure de l'Etat, Kate Brown, le tireur est "un homme de 20 ans". Le shérif a seulement confirmé que l'auteur de la fusillade était un homme. "Le tireur a été pris à partie par les forces de l'ordre et sa mort a ensuite été confirmée", a-t-il précisé. Selon les médias locaux, l'homme a méthodiquement tiré sur ses victimes, passant d'une salle de cours à l'autre sur le campus de l'université d'Umpqua, dans une zone rurale de cet Etat du nord-ouest des Etats-Unis. Quelque 3.000 personnes étudient dans cette université. Les fusillades sont très fréquentes dans les lycées et universités aux Etats-Unis - l'une d'elles avait déjà eu lieu dans un lycée du Dakota du sud mercredi, faisant un blessé et une autre début septembre dans une université de Sacramento avait fait un mort et deux blessés.

