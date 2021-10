Paris (AFP). France: hausse de 9,1% des immatriculations d'autos neuves en septembre (constructeurs)

Les immatriculations de voitures particulières neuves en France ont augmenté de 9,1% en septembre, ont annoncé jeudi les constructeurs automobiles, révisant à la hausse, dans une fourchette de 4 à 5%, leur prévision de croissance du marché pour 2015. Le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) tablait jusqu'ici sur une croissance du marché de 2% pour l'année en cours. Mais depuis janvier, cette hausse a été de 6,3%, et de 5,7% à nombre comparable de jours ouvrables, a-t-il précisé dans un communiqué. Au total, 164.774 voitures particulières neuves ont été mises sur les routes en septembre, portant à 1,42 million le nombre d'unités immatriculées depuis le début de l'année. Les fabricants français ont moins profité que leurs concurrents étrangers du dynamisme du secteur le mois dernier: Renault a enregistré une hausse de 4,9% de ses immatriculations tandis que PSA Peugeot Citroën se contentait de 4%, selon les statistiques mensuelles du CCFA. Le groupe Volkswagen, en particulier, ne semble pas avoir pâti dans l'immédiat des éventuelles conséquences commerciales du scandale aux moteurs truqués qui l'ébranle, et affiche une progression de ses ventes de 12,6% sur le mois dans l'Hexagone. "Il faut être prudent" concernant les chiffres de Volkswagen, explique à l'AFP François Roudier, directeur de la communication du CCFA. Le scandale a éclaté le 18 septembre aux Etats-Unis avant de se propager à l'Europe avec l'aveu du constructeur d'une fraude sur 11 millions de voitures diesel. "S'il y a un effet (), ça va toucher les commandes, et dans le meilleur des cas on a trois semaines entre la commande et la livraison puis l'immatriculation". Du coup, une possible désaffection des consommateurs "ne se voit pas ce mois-ci, on la verra peut-être le mois prochain", ajoute M. Roudier. Quant à la méforme relative des constructeurs tricolores par rapport aux importateurs, le responsable du CCFA y voit un rattrapage par rapport à l'année 2014 où les Français avaient particulièrement tiré leur épingle du jeu. Ils détiennent encore 54,75% de part de marché en septembre, et 56,13% sur neuf mois, période pendant laquelle PSA a progressé de 4,2%, grâce à la marque Peugeot (+8,1%), tandis que Citroën restait quasi stable (+0,9%) et DS était en perdition (-10,9%). Chez Renault, la progression est de 2,5% depuis le début de l'année, les voitures frappées du Losange se comportant mieux que la marque à bas coût Dacia (respectivement +5% et -5,7%). Après le groupe Volkswagen, qui détient 12,9% du marché français sur les trois quarts de l'année 2015, en hausse de 5,5%, arrive Ford (4,3% du marché, avec des immatriculations en hausse de 8,6%), tandis que Nissan, le partenaire de Renault, figure sur le podium des importateurs et dépasse les 4% du marché avec des ventes en hausse de 12,6%.

