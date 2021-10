Rouen : une association et une SCOP pour Guidoline

Il y a cinq ans, l'association Guidoline voyait le jour. "Initialement, nous étions trois passionnés de vélo qui avaient envie de partager leur passion, relate Simon Larchevêque. Nous aidons les personnes à réparer leur vélo et chacun amène ses compétences." Chaque jour, cet atelier solidaire accueille entre 30 et 50 personnes. "Nous organisons également de nombreuses animations telles que le rallye photo ou la bourse aux vélos mais avec un objectif, promouvoir le vélo comme mode de transport urbain". Un vrai projet de vie qu'ils espèrent pérenniser grâce notamment à l'ouverture depuis le début du mois de septembre de la boutique Cycles Pierre et Simon, situé dans l'ancien café de l'association.

Une boutique qui offrira de la qualité mais aussi de l'originalité avec des vélos de marque du monde entier. "Nous souhaitons offrir un service de qualité et proposer une offre globale. La SCOP ne remplacera en aucun cas l'association."

Et en plus d'avoir créé trois emplois grâce à l'ouverture de la boutique éponyme, les projets de Pierre et Simon ne s'arrêtent pas là. "Nous voudrions que Rouen devienne une étape pour les voyageurs à vélo", imagine Pierre.

Et du rêve à la réalité, il y a une roue, qui pourrait être franchie dans un avenir proche.