Reprise des activités à la Croix Rouge française du Calvados

Le pôle secourisme du Calvados compte actuellement 82 bénévoles. Carnaval étudiant, concerts au Zénith ou encore très prochainement le festival Nördik Impakt... La Croix-Rouge est de toutes les manifestations importantes (64 depuis le début de l'année). Ou presque. Par manque de volontaire, l'association se voit contrainte de refuser sa présence sur des événements. Idéalement, il lui faudrait donc dépasser la barre des 100 bénévoles.

«Plus il y a de bénévoles, mieux c'est», affirme Lucie Binaux, directrice départementale adjointe, en charge du recrutement. «Les personnes nous remercient, c'est gratifiant. Les gens sont souriants, on a la sensation d'avoir bien fait les choses», ajoute Mathilde Boutemy, directrice départementale.La Croix-Rouge du Calvados manque actuellement de secouristes en urgence mais aussi des formateurs aux gestes de premiers secours.

Pour devenir bénévole, rien de plus simple : être âgé de plus de 16 ans et bénéficier d'un certificat médical d'aptitude. Chacun est ensuite libre de choisir les formations qu'il souhaite (premiers secours, secours d'exception, soutien psychologique...etc). La demande d'adhésion peut se faire en appelant le secrétariat (02 31 82 59 43), sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) ou sur le site national de la Croix Rouge.