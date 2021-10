Collecte de printemps : la Banque Alimentaire du Calvados a besoin de vous !

C'est la 27e collecte de Printemps de la Banque Alimentaire du Calvados. Les 1e et 2 avril, la Banque Alimentaire du Calvados fait appel à la générosité du grand public, en collectant auprès d’environ 120 superettes, supermarchés et hypermarchés du Calvados des denrées alimentaires non périssables et des produits d’hygiène.

Ce rendez-vous de printemps avec les habitants du Calvados a une résonance particulière où entre 12 et 15% de leurs concitoyens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Cette collecte est l’un des moyens pour chacun de dire « non » à la précarité en donnant une petite partie de ses courses.

Dans le département du Calvados, en 2010, les collectes auprès des particuliers aux portes des moyennes et grandes surfaces ont permis de collecter 217 tonnes de denrées alimentaires, soit 12% des approvisionnements de la Banque Alimentaires du Calvados.

En 2010 la Banque Alimentaire du Calvados a distribué 1 652 tonnes de denrées alimentaires, provenant des industries de l’agro-alimentaire, des enseignes de la grande distribution, des producteurs agricoles, de l’Union Européenne et de l’Etat, auprès de 25 associations caritatives partenaires (26 en 2011).

C’est ainsi que plus de 12000 habitants du Calvados, en situation de précarité, ont reçu un équivalent de 3 304 000 repas.

PRATIQUE / Points de collecte de la Banque alimentaire du Calvados :



Caen

Carrefour côte de Nacre

Intermarché, 69, avenue Georges Guynemer

Leclerc, rue Lanfranc

Super U, rue Kaskoreff

Monoprix, boulevard Général Leclerc

ALDI, rue Henri Chéron

Bretteville-sur-Odon

Carrefour Market , N175, route de Bretagne

Colombelles

Coccimarket, 5 rue de la Liberté

Super U, avenue Léon Blum

LIDL, rue de l’avenir, ZAC Larraro

Hérouville-Saint-Clair

Simply Market, 2 avenue Garbsen

Carrefour

Super U, Boulevard de la Paix

Giberville

Le Mutant, rue Pierre Coubertin

Ifs

Centre Leclerc, 190, rue de Rocquencourt

Super U, Esplanade Jean Villars

Louvigny

Intermarché, rue Longue vue Photographe

May sur Orne

G20

Mondeville

Super U, 22 rue Emile Zola

Carrefour Mondeville 2, RN13

Rots

CORA, chemin La Croix Vautier

Saint Contest

Carrefour Market

Saint Martin de Fontenay

Carrefour Market

Verson

Carrefour Contact, rue du Loup Pendu