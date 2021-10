Paris (AFP). Platini à l'AFP: Je reste déterminé à me présenter à la présidence de la Fifa

Michel Platini, président de l'UEFA, a indiqué mardi à l'AFP que son "intégrité ne fait aucun doute" et qu'il "reste déterminé" à se "présenter à la présidence de la Fifa". Le patron du foot européen, entendu en qualité de témoin vendredi dernier par la justice suisse pour 1,8 M EUR versé par la Fifa, explique à l'AFP qu'il s'agit d'un "solde de la rémunération qui (lui) était dû pour le travail qu'(il avait) accompli, et (qui lui) a été payé quand (il) en (a) finalement fait la demande à la Fifa". Q: Quelle est la nature exacte de vos travaux effectués de 1998 à 2002 pour la Fifa? R: "J?étais employé par la Fifa en qualité de conseiller de son président M. Joseph Blatter notamment pour tout ce qui concernait les questions liées au football comme par exemple le calendrier international. C?était un travail à plein temps". Q: Comment s'est déroulé l'échelonnement des paiements ? Une première partie avait-elle été versée avant 2011 ? R: "Oui, comme je l'ai expliqué aux autorités suisses, j'ai reçu une partie du salaire convenu à l?époque entre 1998 et 2002. À cette période, la Fifa m?avait dit qu?il n'était pas possible pour eux de payer le salaire total qu?on avait convenu. Bien sûr, tout l?argent reçu à l?époque a été déclaré aux autorités compétentes". Q: Comment expliquer que le solde final ait été versé en 2011, 9 ans après la fin de votre travail pour la Fifa ? Q: "M. Blatter m?avait informé au début de mon travail de conseiller qu?il ne serait pas possible de payer l?intégralité de mes émoluments immédiatement, notamment à cause de la situation financière de la Fifa en ce moment. N?ayant jamais douté que ce qui m?était dû me serait versé en temps opportun, je n?ai pas cherché à obtenir ce paiement rapidement et j'ai quelque peu laissé de côté cet aspect des choses, pour finalement demander à la Fifa le solde de ma rémunération en 2011". Q: Avez-vous payé déjà des impôts là-dessus en Suisse ? R: "Oui, j?ai déclaré tous les montants perçus et j?ai payé tous les impôts en découlant". Q: Que répondez-vous à ceux qui disent que ce dernier paiement intervient l'année de la 4e réélection de Blatter, certains médias sous-entendant ainsi que Blatter aurait payé ce qu'il vous devait pour que vous ne présentiez pas face à lui? R: "Tel que je l?ai mentionné tout à l?heure, le solde de la rémunération qui m?était dû pour le travail que j?avais accompli, m?a été payé quand j?en ai finalement fait la demande à la Fifa. Le timing de l?élection présidentielle de la Fifa n?a absolument rien avoir la dedans, car je n?avais jamais eu l?intention d?être candidat. J?étais d?ailleurs extrêmement ravi d?être réélu pour un nouveau mandat de Président de l?UEFA lors du congrès de l?UEFA à Paris en mars 2011". Q: Craignez-vous une suspension de la part du comité d'éthique de la Fifa? Avez-vous été contacté par la commission d?éthique de la Fifa à ce sujet ? R: "J?ai personnellement pris l?initiative de contacter la commission d?éthique pour lui dire que j?étais à son entière disposition et même pour exprimer mon intérêt à répondre à toutes ses questions afin d?éclaircir la situation. Je ne crains aucune suspension car je n?ai rien à me reprocher".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire