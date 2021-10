Basket : le CBC à La Rochelle pour se redresser

Le Caen Basket Calvados s'est pris les pieds dans le tapis lors de sa première sortie de la saison en Nationale 1, samedi 26 octobre ! En déplacement à Saint-Vallier, ancien pensionnaire de Pro B désireux d'y retourner, les Caennais se sont inclinés sans même parvenir à résister (90-78). Le score à l'issue du premier quart-temps a suffi à donner la tendance de la suite (29-18, 10'). Caen n'a jamais réussi à boucher le trou, malgré un troisième quart-temps plus intéressant.

"On est d'abord tombés sur un bon adversaire, demi-finaliste l'année dernière, commente Hervé Coudray. En outre, on se rend compte qu'il est très compliqué de gagner à l'extérieur. Cependant, on s'est laissé un peu griser par notre bonne préparation. On s'est fait surprendre par l'intensité de l'adversaire alors qu'on pensait que ça allait être simple." En somme, Caen a eu droit à une bonne piqûre de rappel. Reste à savoir s'il saura en tirer les conséquences samedi à La Rochelle.