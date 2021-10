Idées loisirs Normandie : Week-end du 2 avril

Le mois du jazz se poursuit en Basse-Normandie avec Focus Jazz. De Cherbourg à Falaise ou de Deauville à Avranches, vous trouverez forcement un événement qui vous convient dans une salle de concert, un bar ou encore dans un château, la programmation par ville ou par date est à retrouver sur focusjazz.fr et aussi sur tendanceouest.com



Ce soir, concert du groupe Empyr au Normandy à Saint Lô avec le groupe Last Barons en première-partie. Empyr sort son nouvel album dans quelques jours, cette formation pop/rock regroupe des musiciens de Watcha, Vegastar, Pleymo et Kyo, RDV demain à St Lô.

Aujourd'hui au village oxylane de Mondeville, ne manquez pas le forum des métiers du sport. Lycéens, étudiants ou demandeurs d'emploi, vous y trouverez toutes les informations qu'il vous faut.

Cet après midi, au château de Beauregard à Hérouville Saint Clair, « les parcours du coeur » fêtent leur 36ème année d'existence. Comme toujours vous pourrez pratiquer des activités sportives comme des randonnées, du VTT, initiations de canoë kayak, tir à l'arc ou encore football. Des joueurs de l'équipe des drakkars de Caen seront aussi présents pour une séance de dédicace. RDV dès 13h30 au cahteau Beauregard, tarif 1¤. Sachez aussi qu'à Marchésieux, vélo, randonnée et marche nordique vous seront proposés mais demain. Ce sera à l'étang de Sarcelles à partir de 9h30.

Tout ce week-end, c'est la finale du championnat de France de voile « Match Racing » dans la rade de Cherbourg. La compétition a débuté il y a quelques jours et montre du grand spectacle.

A Caen c'est le lancement de « Caen en lectures ». Demain vous attend à la prairie de Caen « la prairie dans tous ses états » afin de la voir autrement. La balade littéraire commencera à 15h au parking du centre des Congrès.

En football, Avranches reçoit Carquefou ce soir à 18h, Cherbourg se déplace à Fontenay et toujours en CFA Caen B reçoit Le Mans dimanche à 15h.

A Caen, L’association Aventures du Bout du Monde et Tandem vous invitent au voyage avec un tour du monde au travers de photos et de vidéos de voyageurs, ainsi que des films de découvertes. Ca s'appelle rencontres du bout du monde. RDV toute la journée à Tandem, de 10h à minuit.



Ce week-end, l' ASPTT HANDBALL de Saint Lô s'associe et soutient le sidaction. Une partie du club ira à la rencontre du public dans un gymnase de St-Lô et un Centre commercial. RDV Salle Rémy JAMME de 13h30 à 19h et demain de 14h à 17h30. Ils se trouveront aussi toute la journée à la Galerie marchande Centre Commercial Carrefour de St-Lô de 10h à 18h. Vous pourrez apporter votre soutien en achetant des t-shirts, pin's, crayons et autres objets siglés au profit du Sidaction . Sachez aussi qu'un dépistage de la maladie aura lieu gratuitement et anonymement à la maison de la prévention rue du Buot à Saint Lô de 10h à 16h.



A Hérouville Saint Clair, la bande dessinée est à l'honneur avec la 10ème édition « des planches et des vaches ». Rencontres, dédicaces, ateliers, ou encore performances graphiques en musique autour de différents auteurs. C'est à la fonderie à partir de 10h. 2¤ l'entrée pour la journée et gratuit pour les moins de 10 ans.

Dimanche, sport automobile avec le 7ème slalom d'Agon-Coutainville, place du Marché, les essais se déroulent de 9h à 12h30 et les 3 montées se déroulent de 13h à 18h. Nous étions tout à l'heure avec les organisateurs d'Agon Coutainville sports mécaniques dans le ça se passe près de chez vous à 9h45.



Demain ne manquez pas notre émission spéciale en direct de la base navale de Cherbourg. Charles vous fera découvrir les coulisses de la Marine à travers de nombreuses interviews de 10h à 17h. La base navale ouvre ses portes avec plusieurs animations dont la présence du Bagad de Lann-Bihoué. Retrouvez le programme détaillée de l'émission tout à l'heure dans le ça se passe près de chez vous de 11h25.

Tout le week-end, rendez-vous aux Journées des Métiers d'Art, de nombreux ateliers ouvrent leurs portes, à Caen, Cherbourg, Bayeux, Avranches et de nombreux rendez-vous ont lieu par exemple à Mézidon-Canon, Coutances, Villedieu ou encore Courseulles sur mer où se déroulent des salons des Métiers d'Arts, toutes les infos sur journeesdesmetiersdart.com. Nous serons tout à l'heure en direct avec le président de la chambre des métiers du Calvados pour en parler dans le ça se passe près de chez vous de 10h25.

Avis aux sportifs demain, avec les foulées de Bayeux. Hier tout Laure du monde vous a fait découvrir les coulisses de l'événement, retrouvez les infos sur tendanceouest .com. Le programme complet des Foulées de Bayeux est aussi à retrouver sur internet : horaires, circuits, récompenses, vous trouverez tout sur fouleesbayeux.fr. RDV pour la course et les animations demain dès 12h20 !



Ne manquez pas ce soir sur la scène du Cargö la reformation du groupe mythique de ragga français « Raggamuffin » ! Vous pourrez vibrer tout au long de la soirée puisqu'il y a 1 première partie de HJV du coeff' et un aftershow avec 220 sound system. Début des festivités à 20h30 au Cargö à Caen.



Plusieurs carnavals ont lieu ce week-end. A blainville sur Orne, ce soir à 20h30 et dès 14h demain. Il y a aussi ce matin un carnaval organisé au quartier du Venoix à Caen à partir de 10h.

La semaine du développement durable a commencé hier à Caen. Tout ce week-end un village du développement durable organisé en plusieurs secteurs sera établi à la colline aux oiseaux avec de nombreux intervenants qui répondront à toutes vos questions. Aujourd'hui et demain de 14h à 18h, entrée libre et gratuite.



A Cherbourg, c'est demain que se déroulent les 10km de la CUC. Le départ se fera à 15h de la place des Justes à Octeville. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à demain 14h.