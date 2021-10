Black M, Nekfeu et Orelsan rendent hommage à leurs aînés du Secteur Ä

Si les disques hommage de reprises sont légion dans la chanson (de Goldman à Dutronc en passant par Renaud, Ferrat, Aznavour ou Bachelet), la démarche est plus rare dans le hip hop, où les rappeurs chantent rarement des textes écrits par d'autres.

Ce projet hommage au Secteur Ä - un collectif né à la fin des années 90 et réunissant des artistes comme Passi et Stomy Bugsy (du groupe Ministère Amer), Doc Gyneco, Arsenik ou Neg' Marrons - est même "le premier du genre dans l'histoire des musiques urbaines", assure à l'AFP le chanteur et producteur Marley Salem, à l'origine du projet baptisé "Affaire de famille".

"Pour moi, ce sont des précurseurs. Ils avaient du génie, ils avaient aussi une grande vision du business, ils ont vraiment influencé l'industrie (du rap)", ajoute-t-il.

Le collectif du Secteur Ä incarne pour certains un certain âge d'or du rap français. Il avait notamment marqué les esprits lors de deux soirées réunissant l'ensemble de ses membres en mai 1998 à l'Olympia pour marquer le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage.

Pour ce projet, "le défi était de convaincre les poids lourds de la scène rap actuelle pour qu'ils prennent le temps de participer à ce projet et faire découvrir à leur public le titre de ces gens-là", souligne Marley Salem. Lequel a réussi à attirer quelques poids lourds comme Black M, Nekfeu, La Fouine, Orelsan, Youssoupha ou Soprano.

Une première reprise -- "Dans ma rue" de Doc Gyneco, par Black M -- a été dévoilée il y a quelques semaines. Sur les réseaux sociaux, le "Doc" s'est toutefois désolidarisé du projet. Les producteurs "sont dans l'erreur, bientôt, ils s'en rendront compte", a écrit sur sa page Facebook Doc Gyneco, dont trois titres ("Nirvana" par Soprano et "L'homme qui ne valait pas dix centimes" par Nekfeu et Marley Salem) doivent figurer dans cet album de reprises.

"A un moment donné, il aurait peut-être voulu participer un peu plus, c'est ce qu'il nous a demandé, on lui a dit qu'on était ouvert pour revoir deux ou trois choses avec lui", répond Marley Salem.