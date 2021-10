Genève (AFP). Centrafrique: 36 morts et au moins 27.400 déplacés depuis samedi

Au moins 36 personnes ont été tuées dans les récentes violences en Centrafrique, et au moins 27.400 autres ont été déplacées depuis samedi, s'est alarmé mardi l'ONU. "Nous craignons que la violence que nous voyons à Bangui soit un retour aux jours sombres de la fin 2013 et de 2014, lorsque des milliers de personnes ont été tuées et des dizaines de milliers ont dû fuir leurs foyers", a déclaré un porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, Leo Dobbs, lors d'un point de presse à Genève.

