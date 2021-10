Francfort (AFP). Volkswagen: 1,8 million de véhicules utilitaires concernés par les moteurs truqués

Volkswagen a vendu 1,8 million de véhicules utilitaires équipés d'un logiciel qui fausse les résultats des tests antipollution, a confirmé mardi un porte-parole de la division Utilitaires du constructeur. "Sur les 11 millions de véhicules diesel manipulés vendus au total, 1,8 million sont des utilitaires", a déclaré Günther Scherelis, directeur de la communication de cette division du groupe, confirmant une information de la presse régionale. Volkswagen a avoué la semaine dernière avoir équipé 11 millions de véhicules dans le monde d'un logiciel capable de fausser les résultats des tests antipollution. Le groupe, qui chapeaute douze marques de voitures, camions et motos, distille au compte-gouttes les détails sur la ventilation par marque et par pays des véhicules concernés. La tricherie concerne 5 millions de voitures de marque Volkswagen (VW), 2,1 millions de berlines haut de gamme Audi, 1,2 million de Skoda. Avec les 1,8 million d'utilitaires dévoilés mardi, il ne manque plus de 900.000 unités à l'appel, dont un certain nombre devrait se trouver chez l'Espagnol Seat. A part pour l'Allemagne (2,8 millions) et les Etats-Unis où a éclaté le scandale (près de 500.000), les chiffres par pays ne sont pas encore connus. En Allemagne, Volkswagen a été sommé par le gouvernement de présenter d'ici au 7 octobre une feuille de route et un calendrier de rappel des voitures et de remise aux normes. "Au cours du weekend un groupe de travail a élaboré un plan d'action à grande échelle", a déclaré lors d'un discours aux cadres dirigeants de Volkswagen lundi soir le nouveau patron, Matthias Müller. Ses propos ont été transmis par la société à la presse mardi matin.

