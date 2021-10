Basket : le CB Ifs retrouve des valeurs défensives

Quand on peine à marquer plus de points que l'adversaire, la solution n'est-elle pas d'en encaisser moins ? Ifs, très en difficulté dans le secteur offensif depuis le début de la préparation, n'a pris que 36 points à Feytiat. Cela lui a suffi pour débuter la saison, samedi 26 septembre, par une victoire chez un prétendant à la montée (36-43).

"Les deux équipes ont été relativement maladroites, concède l'entraîneur ifois Didier Godefroy. Il faut néanmoins reconnaître que la plupart des tirs pris étaient des tirs gênés, en raison de l'intensité défensive imposée de chaque côté."

A ce petit jeu, le Club Basket d'Ifs s'est révélé plus fort. Son petit plus ? Un acharnement de tous les moments, sans la moindre minute de relâche, et une parfaite exploitation du léger temps faible défensif de son adversaire dans le dernier quart-temps.

Samedi 3 octobre, les Ifoises enchaîneront à domicile contre Rennes. Pour elles, il s'agira d'un nouveau test.